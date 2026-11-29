Naomi Kembel je oduševila publiku na Jahorini, ali je nastup prekinut zbog nestanka struje. Organizatori su brzo reagovali.

Izvor: Profimedia/ABACA

Slavna manekenka Naomi Kembel sinoć je bila u centru pažnje na Jahorini, gdje je imala poseban nastup u ulozi Di-džeja pod šatorom. Svjetska zvijezda stala je za Di-džej pult tačno u ponoć, a njen izlazak pred publiku izazvao je veliko interesovanje prisutnih. U jednom trenutku je nestalo struje, pa je nastup prekinut na kratko.

Naomi je atmosferu zagrijala uz najveće svjetske muzičke hitove, a publika je uživala u njenom muzičkom izboru. Tokom nastupa energija je rasla iz minuta u minut, a prisutni su s velikom pažnjom pratili svaki njen potez.

Ipak, u jednom trenutku dogodio se neočekivani obrt. Naime, tokom nastupa nakratko je nestalo struje, što je izazvalo iznenađenje među okupljenima. Organizatori su odmah reagovali, a prostor su osvijetlile svijeće.

Nakon što je kvar otklonjen, muzika je ponovo nastavila da odjekuje, a dobra atmosfera se vratila. Naomi Kembel je nastavila svoj nastup, dok su prisutni ponovo uživali u večeri koja je, uprkos neplaniranom prekidu, privukla veliku pažnju.

Tu je bio i Nikola Rokvić

Nikola Rokvić je napravio uzavrelu atmosferu prije Naomi, a poseban momenat nastupio je kad je zapjevao "Romaniju" od pokojnog Halida Bešlića.

Publici je priredio veče za pamćenje, pa je pjevala sa njim u glas baš svaku numeru, a na licu mjesta bila je i njegova supruga Bojana Barović, prenosi "Telegraf".

Inače, dolazak Naomi na planinu izazvao je pažnju u čitavom regionu, dok je ona došla skroz zakamuflirana.

Bila je skroz u crnom, sa šeširom na glavi. Dovezli su je u crnom, blindiranom džipu, te ju je ispred sačekalo desetak članova obezbjeđenja.

Izvor: Blic /MONDO