Uz odobrene sistemske dozvole, ChatGPT bi mogao da čita sadržaj ekrana, upravlja pozivima i porukama, pa čak i da koristi autonomne agente dok je telefon zaključan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Korisnici Androida već sada mogu da postave ChatGPT kao podrazumijevanog digitalnog asistenta, ali su njegove mogućnosti do sada bile svedene na glasovno ćaskanje i tekstualne odgovore.

Međutim, kako je otkrio Android Authority u kodu 1.2026.328 verzije aplikacije, OpenAI sprema veliku nadogradnju koja će ovom alatu dati znatno dublju kontrolu nad telefonom.

Sudeći po zahtjevima za dozvole pronađenim u aplikaciji, ChatGPT će uskoro moći da pretražuje imenik, čita listu nedavnih poziva, obavlja telefonske pozive na zahtjev, kao i da čita i šalje SMS poruke.

Naravno, za svaku od ovih radnji biće neophodno da se ChatGPT asistentu prethodno ručno odobre odgovarajuće sistemske dozvole.

Pored komunikacije, aplikacija dobija i mogućnost upravljanja multimedijom. Kroz pristup Android obavještenjima, asistent će moći da pauzira, nastavi ili preskoči pesmu koja se trenutno reprodukuje. Ipak, kako se navodi, neće moći samostalno da otvori muzičku aplikaciju i pusti novu numeru od nule, već samo da kontroliše već pokrenutu reprodukciju.

Još jedna važna novina je sposobnost razumijevanja sadržaja ekrana. Kod pominje prekidač "Use screen and app data", pomoću kog će ChatGPT moći da "vidi" šta vam je trenutno otvoreno na displeju i da to iskoristi kao kontekst za vaša pitanja, uz ponovno očitavanje ekrana pri svakom potpitanju.

Na kraju, pojedine dozvole pominju i opciju "Dot card", što se po svemu sudeći odnosi na ChatGPT Dots - autonomne agente koji obavljaju zadatke u pozadini bez potrebe da aplikacija bude otvorena. Oznake "allowedWhileLocked" i "useDotAsAssistant" sugerišu da će ovi agenti moći da rade čak i kada je telefon zaključan, pa i da budu postavljeni kao glavni asistent na uređaju.

Za sada još nije poznato kada će ove opcije zvanično stići do korisnika.