Nakon poraza od Brentforda, Poketino pozivao igrače Mančester junajteda da pozdrave publiku, oni gledali "kroz njega" i samo želeli da što prije odu kući.

Izvor: x.com/UtdForever7

Novi trener Mančester junajteda Maurisio Poketino tražio je od svojih potištenih igrača da pozdrave publiku posle ponižavajućeg poraza 0:4 od Brentforda na Old Trafordu.

Veoma neprijatno je bilo kako Poketino pokušava da "prokrvi" fudbalere koji su duboko u zoni ispadanja i nižu debakle u Premijer ligi. Bruno Fernandes i saigrači gledali su ga vidno bezvoljni, vođeni samo željom da što pre odu sa terena u svlačionicu, sa stadiona, kući, vjerovatno i iz kluba.

Pogledajte.

WATCH:Bruno Fernandes’ reaction when Mauricio Pochettino tells the players to applaud the Old Trafford fans at full-time…He looks completely DETACHED from this club... https://t.co/gDfVh56JSI — Manchester United Forever (@UtdForever7)November 28, 2026

Posle meča, Maurisio Poketino je govorio krajnje iskreno na konferenciji za novinare o tome u kakvom se stanju nalazi tim, da ne mogu samo igrači biti odgovorni za duboku krizu i šta je potrebno uraditi.

"Moramo da budemo svjesni svoje stvarnosti. Ovo su okolnosti u kojima smo i ovo je naša realnost. OK, mi smo Mančester junajted, ali ne možeš da pobjeđuješ samo grbom i istorijom", kazao je Argentinac.

"Da li su samo igrači krivi? Nisu!"

"Imamo izazov pred sobom i poruka igračima je da moraju da osjete nešto. Moramo da nešto promijenimo u svom umu. Pričali smo o psihološkom pristupu. Moramo, apsolutno moramo to da promijenimo. Ako to ne shvatimo, onda ne radimo pravu stvari. Kada ćemo početi da shvatimo da stvari moramo da radimo na drugačiji način?", kazao je Poketino.

"Mislim da bi i taj narativ trebalo kriviti. Juče sam pričao o tome da je potrebno biti pristojan, dobar, ne znam... Ili ljudi prosto očekuju da trener koji je došao prije 10 dana promijeni 25-26 igrača. Da li ćemo da promijenimo toliko fudbalera? Da li mislite da će pomoći Mančester junajtedu da krivi igrače zbog situacije u kojoj sada živimo? Da li su samo igrači krivi za te okolnosti? Ne, cio klub je kriv", nije spuštao ton doskorašni selektor Amerike.

Šta bi sada trebalo uraditi?

"Sada je neophodno pružiti bezuslovnu podršku igračima. Guraćemo iz sve snage što se nas tiče, naravno. A, da li je igračima stalo? Eno ih, razočarani su. Da, ponekad je potrebno osjetiti bol ili prelomiti i reći - OK, ovo je trenutak posle kojeg idemo samo gore. To je istina", rekao je Poketino.

Junajted će posle uzastopnih poraza 0:4 od Liverpula i Brentforda opet na gostovanje - Njukaslu, 2. decembra.