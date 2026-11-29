Zoomlion ZCC3000AEV pokreće baterija od 400 kWh, koja omogućava najmanje 24 sata rada, dok brzo punjenje traje oko dva sata.

Izvor: Zoomlion

Kineska kompanija Zoomlion predstavila je guseničarsku dizalicu nosivosti 300 tona koja radi isključivo na struju. Model ZCC3000AEV prikazan je 27. novembra na sajmu građevinskih mašina bauma CHINA 2026 u Šangaju, a proizvođač navodi da je riječ o najvećoj električnoj dizalici ove vrste na svijetu.

Ovakve mašine koriste se na najvećim gradilištima, pri izgradnji mostova, elektrana i industrijskih objekata. Do sada su gotovo uvijek imale dizel motore, prenosi Interesting Engineering.

Zoomlionov model pokreće baterija kapaciteta 400 kWh, što odgovara zbiru baterija šest do sedam većih električnih automobila, a jedno punjenje dovoljno je za najmanje 24 sati rada.

Punjenje je osmišljeno tako da posao na gradilištu ne trpi zastoje. Dizalica ima dva priključka za brzo punjenje, ukupne snage do 240 kW, pa se baterija napuni za oko dva sata. Ukoliko na gradilištu postoji odgovarajući priključak, mašina može nesmetano da radi i dok je na punjaču.

Prednost prelaska na struju nije samo odsustvo izduvnih gasova. Električne mašine su znatno tiše od dizelaša, što je presudno na gradilištima u gradovima gdje važe stroga pravila o buci i zagađenju.

Zoomlion je na istom sajmu u Šangaju izložio više od 60 mašina, pri čemu polovina njih koristi struju, vodonik ili hibridni pogon. Među njima su se istakli električna lučka dizalica, kamion-pumpa za beton sa krakom od 73 metra i dometom većim od 200 kilometara, kao i rudarski bager težak 400 tona koji je kablom stalno povezan na električnu mrežu.