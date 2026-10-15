Džej Straton, bivši istražitelj Pentagona, otkrio je navode o vanzemaljcima i letjelicama kod Rozvela iz 1947. godine.

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Bivši istražitelj Pentagona za neidentifikovane leteće objekte Džej Straton iznio je tvrdnje da su u blizini Rozvela, u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko, 1947. godine, pored ostataka navodne letjelice, pronađena i neljudska bića, od kojih su neka navodno bila živa, ali su kasnije preminula, odbijajući hranu ili kontakt.

Straton je te navode iznio u memoarima, objavljenim u utorak, kao i u intervjuu za magazin Pipl, a identitet izvora na koji se poziva nije javno objavljen.

On u knjizi iznosi i tvrdnju da vojni izvođači radova u obezbijeđenim objektima širom SAD čuvaju najmanje 12 letjelica koje su se navodno srušile, kao i da postoje tajni timovi zaduženi za pronalaženje neobičnih letjelica i ostataka neljudskih bića, prenosi agencija Tačno.

Naveo je i da su pojedinci povezani s navodnim otkrićima trpjeli psihološke posljedice, davali otkaze ili izvršili samoubistvo.

Prema njegovim riječima, interesovanje za neobjašnjene pojave počelo je u jesen 2005. godine, kada mu je kolega pokazao snimak objekta trouglastog oblika sa svjetlima u blizini silosa za nuklearne rakete.

U knjizi on opisuje šta je naučio i s čim se susreo — uključujući ono što naziva susretima s vanzemaljskim životom i 80-godišnju „kampanju dezinformacija“ usmjerenu na prikrivanje programa obrnutog inženjeringa oborenih letjelica, kako bi se iz njih izvukle najsavremenije inovacije, piše Pipl.

„Nijesmo jedini inteligentni život u svemiru. Ne znamo namjere neljudskog inteligentnog života koji je ovdje. Imamo tekuće aktivnosti UAP-a iznad osjetljivih vojnih i nuklearnih lokacija. Imamo zabrinutosti za bezbjednost letenja vojnog i civilnog vazduhoplovstva. Svijet ima pravo da zna za ovo“, kaže Straton.

Dodao je i da je u knjizi s javnošću podijelio onoliko koliko je zakonski mogao.

Njegov izvještaj o tome šta je saznao iz povjerljivih dosijea i od insajdera koji su bili spremni da razgovaraju s njim o programima koji su, kako piše, uključivali slanje tajnih specijalnih operativnih timova radi prikupljanja i transporta srušenih UAP-ova i neljudskih tijela — zapanjujući je.

Ono što on opisuje odražava i proširuje izjave drugih bivših zvaničnika iz posljednjih godina, budući da je rasprava o potencijalnom vanzemaljskom životu i interakcijama vanzemaljaca i ljudi, koja je dugo bila povod za teorije zavjere i ismijavanje, postala sve prisutnija u političkim i vojnim krugovima.

Stratonu je neimenovani izvor objasnio da su se susreti s neljudskom inteligencijom i njenom tehnologijom pokazali „toliko uznemirujućim da su naveli uključene pojedince da daju otkaze, dožive mentalne slomove, a u nekim slučajevima i da oduzmu sebi život“.

„Bilo im je jednostavno teško da prihvate istinu“, piše Straton.

Pipl dalje navodi da je Stratonov život, kao vladinog istražitelja koji se bavio vanzemaljcima od sredine 2000-ih, bio težak i za njega i za njegovu suprugu i dva sina.

Kako kaže, od 2010. godine on i njegova porodica pretrpjeli su bezbrojne posjete u svom domu u području Vašingtona, uključujući svjetleće, raznobojne kugle koje su se materijalizovale niotkuda i „senovite figure tamnije od tame“ koje su ih, kako tvrdi, posmatrale.

„Kako sam počeo sve dublje da istražujem neljudski inteligentni život, počeli su da obraćaju više pažnje na mene i moju porodicu. To je postalo dio našeg života. Nakon što sam se penzionisao 2022. godine, to je uglavnom prestalo, što je veoma indikativno“, kaže Straton.

Dodaje i da su UAP-ovi pokazali nivo sofisticiranosti daleko iznad ljudskih mogućnosti.

„Ovo bi moglo da bude strateško iznenađenje na nivou Perl Harbora — i veoma mi je važno da se to ne dogodi“, rekao je on.

Straton je bio prvi direktor Radne grupe Pentagona za neidentifikovane vazdušne pojave, odobrene 4. avgusta 2020. godine, a njegov čin u tom sektoru bio je ravan činu generala.

Pentagon neidentifikovane pojave u blizini vojnih objekata tretira kao potencijalno bezbjednosno pitanje, ali to samo po sebi ne znači da su takvi objekti vanzemaljskog porijekla niti potvrđuje da su kod Rozvela 1947. godine pronađeni vanzemaljska letjelica i njeni putnici.

Kancelarija Pentagona za rješavanje anomalija u svim domenima saopštila je u martu 2024. godine da nije pronašla provjerljive dokaze da američke državne institucije ili privatne kompanije posjeduju vanzemaljsku tehnologiju, niti empirijske dokaze o programima za obrnuti inženjering takve tehnologije.

(MONDO)