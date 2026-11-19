Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević najavila je ovaj korak, ističući da se Crna Gora na taj način dodatno približava planu da pregovore o pristupanju EU okonča do kraja godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora danas će u Briselu privremeno zatvoriti pregovaračka poglavlja 16 – Porezi i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Time će ukupan broj privremeno zatvorenih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom dostići 25, prenosi CdM.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević najavila je ovaj korak, ističući da se Crna Gora na taj način dodatno približava planu da pregovore o pristupanju EU okonča do kraja godine.

Prema njenim riječima, zatvaranje poglavlja 16 doprinijeće unapređenju poreskog sistema, stvaranju stabilnijih uslova za poslovanje i obezbjeđivanju ravnopravnije konkurencije na tržištu.

Poseban značaj ima i poglavlje 22, koje se odnosi na regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata. Njegovo zatvaranje predstavlja važan korak ka budućem korišćenju evropskih kohezionih fondova, iz kojih bi se mogli finansirati infrastrukturni i razvojni projekti.

To podrazumijeva ulaganja u putnu infrastrukturu, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, ali i projekte koji mogu doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Zbog toga je, kako je poručeno, važno da Crna Gora na vrijeme pripremi kvalitetne projekte kako bi spremno dočekala mogućnost korišćenja ovih sredstava nakon pristupanja Uniji.

Gorčević je naglasila da privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja ne znači i završetak obaveza, već da predstoji nastavak reformi i jačanje institucija koje će biti odgovorne za sprovođenje evropskih propisa i upravljanje sredstvima iz fondova EU.

Nakon današnje Međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije, u Briselu je za 16.30 časova zakazana konferencija za medije.

Obraćanje će održati premijer Crne Gore Milojko Spajić, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i irski ministar za evropske poslove Tomas Birn.