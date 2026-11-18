SVOD tržište se otvara za oglašavanje i dodatna partnerstva sa kablovskim operaterima.

Izvor: MONDO

YouTube Premium - sa brojem korisnika koji je blizak broju korisnika servisa Disney+ , svrstava se među pet najvećih plaćenih video platformi u regionu, pokazuje ViewTube CEE, novo istraživanje kompanije WPP Media. Najspremniji da ga plaćaju su roditelji male dece, mlađi gledaoci i ljubitelji muzike, koje pre svega privlači mogućnost da izbegnu reklame. U međuvremenu, sve više SVOD igrača u regionu (Netflix, Disney+) otvara se prema oglašavanju, jer se za njih na pojedinim tržištima CEE regiona završava period lakog rasta. Pored oglašavanja, to znači i više saveza sa kablovskim operaterima i telekomunikacionim kompanijama.

YouTube Premium se ubraja među pet najčešće pretplaćivanih video platformi na tržištima Centralne i istočne Evrope, pokazuje ViewTube CEE - istraživanje kompanije WPP Media koje obuhvata Srbiju, Poljsku, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i Hrvatsku. Između 8 i 18 odsto korisnika interneta u ovim zemljama plaća pretplatu na plaćenu verziju YouTubea ili je deli sa drugima. U Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji i Mađarskoj YouTube Premium ostvaruje rezultate slične servisu Disney+, dok se u Hrvatskoj i Srbiji - zemljama sa manjim brojem korisnika plaćenog striminga - nalazi među tri najpopularnije plaćene video platforme i prestiže Diznijev servis.Photo Set as poster photo

Ipak, YouTube se bori za novac gledalaca na drugačiji način od tradicionalnih SVOD platformi. Snaga servisa Netflix, HBO Max i Disney+ zasniva se pre svega na filmovima, serijama i originalnim produkcijama. Na YouTubeu je zajednički imenitelj u celom regionu muzika i muzički spotovi, koji su vodeća kategorija sadržaja na YouTubeu na svih sedam istraživanih tržišta. To ne znači da je YouTube samo platforma za kratke i lagane sadržaje. Visoko se kotiraju i zabavni i edukativni programi, dokumentarci, podkasti i vesti, a na pojedinim tržištima i filmovi. Među najmlađim gledaocima YouTubea obuhvaćenim istraživanjem u regionu (od 16 do 24 godine) snažnije se ističu sadržaji online kreatora, vlogovi i gejming.

Zbog ovih specifičnosti YouTubea oblikuju se i razlozi za kupovinu pretplate na YouTube Premium. Najvažniji razlog je korišćenje YouTubea bez reklama, ali među glavnim motivima za pretplatu je i pristup servisu YouTube Music Premium, koji omogućava udobno slušanje muzike i gledanje muzičkih spotova bez reklama. Ostale funkcije povećavaju udobnost korišćenja platforme: reprodukcija u pozadini i mogućnost preuzimanja sadržaja radi kasnijeg gledanja bez interneta.

Mladi korisnici - do 34 godine - natprosečno su zastupljeni među pretplatnicima na YT Premium. Posebno se izdvajaju roditelji dece uzrasta od 0 do 6 godina – na svakom od istraživanih tržišta oni se pretplaćuju na YouTube Premium otprilike dvostruko češće od proseka.

Regionalni odnos "frenemija"

YouTube Premium se od SVOD platformi izdvaja ne samo „mladim“ profilom korisnika i visokim udelom roditelja među pretplatnicima, već i relativno velikim udelom direktnih kupaca.

Na svim tržištima CEE regiona WPP Media primećuje sve tešnji odnos „frenemija“ između kablovskih operatera i telekomunikacija s jedne strane i plaćenih striming servisa s druge. Taj odnos znači da ovi igrači jedni drugima konkurišu u borbi za pažnju i novac gledalaca, a istovremeno se međusobno podržavaju. Između 14% (Hrvatska) i 38% (Srbija) korisnika SVOD servisa pretplate na striming platforme kupuje preko kablovskih operatera, dok između 12 odsto (Rumunija) i 34 odsto (Hrvatska) pristup plaćenom strimingu kupuje preko telekomunikacionih kompanija – prema rezultatima istraživanja ViewTube kompanije WPP Media.

Za operatere plaćene televizije saradnja sa striming servisima jedan je od oslonaca poslovanja u regionu. Uprkos brojnim prognozama o odustajanju od plaćene televizije (cord-cutting) i ovde, ne vidi se masovni odlazak korisnika, a većina korisnika operatera ne planira da smanji izdvajanja za ovaj segment – pokazuju podaci istraživanja ViewTube CEE. Međutim, ove izjave nisu samo dokaz privrženosti tradicionalnoj televiziji. Većini korisnika plaćene televizije u regionu operateri su istovremeno i provajderi interneta, a za deo njih je televizija samo dodatak širem paketu usluga.

Kraj lakog rasta, dobrodošlo oglašavanje

Stabilnost plaćene televizije važna je za izglede tržišta plaćenog striminga. Rast SVOD-a usporava se u pojedinim zemljama CEE regiona. U Poljskoj, najvećem tržištu u regionu, broj korisnika plaćenih striming platformi nije porastao u poslednjih godinu dana, a prosečan broj pretplata po osobi stabilizovao se na 2,2 u 2025. godini.

U istraživanju ViewTube CEE kompanija WPP Media sprovela je sveobuhvatnu analizu regionalnog tržišta televizije i striminga, sa posebnim fokusom na YouTube. Istraživanje je obuhvatilo Srbiju, Poljsku, Češku, Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku i Slovačku. ViewTube CEE sproveden je od maja do jula 2026. godine putem onlajn intervjua na uzorku od više od 10.000 stanovnika ovih zemalja.