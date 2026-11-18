U tužbi protiv Hulija Iglesijasa se navodi da su povrede nastale tokom seksualnih aktivnosti u kojima je, prema tvrdnjama podnositeljke prijave, bila primoravana da učestvuje.

Izvor: YouTube/ExtraTV

Nacionalni sud Španije prihvatio je tužbu protiv čuvenog pjevača Hulija Iglesijasa zbog sumnje na krivična djela protiv seksualne slobode, nanošenje tjelesnih povreda i ponižavajuće postupanje. Prijavu protiv njega podnijele su dvije bivše zaposlene, a sud je odlučio da pokrene istragu i pozove pjevača da se lično pojavi pred sudom 3. februara.

Sudija Antonio Pinja zaključio je da je Nacionalni sud nadležan za razmatranje navoda iz tužbe, prenosi list "El Pais".

Vidi opis Sud u Španiji prihvatio tužbu protiv Iglesijasa zbog sumnje na seksualne delikte: Pominje se i trgovina ljudima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/extratv Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Ovakva odluka uslijedila je nakon što je špansko tužilaštvo promijenilo raniji stav i u oktobru podržalo pokretanje istrage. Prethodno je, u januaru, obustavilo postupak uz obrazloženje da ne postoji nadležnost za ovaj slučaj.

Dvije bivše zaposlene Hulija Iglesijasa podnele su prijavu tužilaštvu Nacionalnog suda u januaru 2026. godine, uz podršku organizacije "Women's Link Worldwide". Tužilaštvo je tada pokrenulo preliminarne provjere, ali je kasnije odustalo od daljeg postupanja.

Kao razlog navedeno je da ne postoje relevantne veze slučaja sa Španijom, s obzirom na to da su se navodna krivična djela dogodila u inostranstvu, da podnositeljke prijave nemaju veze sa tom zemljom i da se osumnjičeni ne nalazi na njenoj teritoriji.

Nakon toga, organizacija "Women's Link Worldwide" odlučila je da u septembru podnese direktnu tužbu Nacionalnom sudu protiv pjevača. U njoj su navedene sumnje na trgovinu ljudima u cilju prinudnog rada i ropstva, krivična djela protiv seksualne slobode, tjelesne povrede, ponižavajuće postupanje, kao i kršenje prava zaposlenih nametanjem zloupotrebljavajućih uslova rada.

Sudija Pinja prihvatio je dio tužbe i odobrio pokretanje istrage zbog sumnje na krivična djela protiv seksualne slobode, nanošenje tjelesnih povreda i ponižavajuće postupanje. Međutim, nije prihvatio navode koji se odnose na trgovinu ljudima i kršenje prava radnika.

U obrazloženju odluke navedeno je da dostavljeni materijal pruža dovoljno osnova za pokretanje krivične istrage.

Među dokazima se nalazi i fotografija jedne od bivših zaposlenih, na kojoj se, prema ocjeni sudije, vidi modrica na ruci koja bi mogla da bude posledica snažnog hvatanja. Na istoj fotografiji uočene su i dvije oznake na butini koje bi mogle da odgovaraju ljudskom ugrizu.

U tužbi se navodi da su povrede nastale tokom seksualnih aktivnosti u kojima je, prema tvrdnjama podnositeljke prijave, bila primoravana da učestvuje.

(Tanjug/MONDO)