Dva ekrana, dve Leica kamere od 200 MP, Snapdragon čipovi od 2 nm, baterija do 7.050 mAh i hardverska zaštita ekrana od radoznalih pogleda.

Izvor: Ilija Baošić

Četiri meseca ranije nego što to inače čini, Xiaomi je na velikoj premijeri u Parizu predstavio svoje najnovije flagship telefone za globalno tržište - Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max.

Ništa u vezi novih modela nije oprezno, bojažljivo. Xiaomi je rešio da se bez zadrške takmiči sa kompanijom Apple, pa Xiaomi 18 Pro serija donosi neke zaista impresivne karakteristike u borbi za sam vrh ponude. Tu je funkcionalni ekran integrisan u poleđinu kućišta (prvi put izvan Kine), sistem sa dve Leica kamere od 200 megapiksela, nova generacija Snapdragon procesora izrađenih u 2 nm procesu i baterije kapaciteta do 7.050 mAh.

Kupci u Srbiji biraće između kompaktnijeg modela sa ekranom dijagonale 6,4 inča i većeg 18 Pro Max sa ekranom od 6,9 inča. Zahvaljujući LIPO tehnologiji, oba telefona imaju simetrične okvire oko ekrana. čija širina iznosi svega 0,99 milimetara sa sve četiri strane.

Ekran na poleđini i hardverska zaštita od radoznalih pogleda

Najvažniji i najprimetniji detalj nove serije nalazi se na poleđini uređaja, gde je Xiaomi smestio novu generaciju Back Display panela ispod jedinstvene staklene površine modula kamera, zaštićene Corning Gorilla Glass Victus 2 staklom. Reč je o M11 LTPO ekranu sa brzinom osvežavanja od 1 do 120 Hz i osvetljenošću do 4.000 nita, koji može da posluži kao tražilo za selfije i vlogove, uz automatski prelazak na ultraširokougaoni kadar čim prepozna više od tri osobe.

Zadnji panel ima i niz praktičnih funkcija izvan fotografije:

Brze informacije i kartice - prikazuje navigaciju, obaveštenja o pozivima, status dostave ili vožnje, kao i sačuvane QR kodove i avionske karte (Pin to Back Display).

- prikazuje navigaciju, obaveštenja o pozivima, status dostave ili vožnje, kao i sačuvane QR kodove i avionske karte (Pin to Back Display). Prevođenje uživo - funkcija AI Interpreter koristi oba ekrana istovremeno kako bi dva sagovornika pratila prevod razgovora u realnom vremenu na 29 jezika.

- funkcija AI Interpreter koristi oba ekrana istovremeno kako bi dva sagovornika pratila prevod razgovora u realnom vremenu na 29 jezika. Mini-aplikacije bez programiranja - pomoću alata GenAI Apps korisnik može da opiše ideju običnim jezikom kako bi AI napravio jednostavnu aplikaciju za zadnji ekran, uz više od 50 već pripremljenih alata i igara.

Glavni ekrani koriste novu HyperRGB 2.0 strukturu piksela sa osvetljenošću do 4.000 nita, podrškom za BT.2020 spektar boja i ultrazvučnim čitačem otiska prsta koji radi i kada su ruke mokre. Ipak, ključna novina je Xiaomi Privacy Display - tehnologija ugrađena u sam hardver ekrana koja pritiskom na bočno AI dugme isključuje standardne piksele i ostavlja aktivne samo one sa uskim uglom gledanja.

Tako sadržaj postaje znatno manje vidljiv osobama koje gledaju sa strane, dok funkcija Privacy Notice prepoznaje kada neko pokušava da pogleda ekran na udaljenosti do približno jednog metra i upozorava korisnika vibracijom. Za dodatnu privatnost razgovora zadužen je Privacy Call na Pro Max modelu, gde zadnji zvučnik emituje zvučne talase suprotne faze kako bi smanjio čujnost razgovora osobama u neposrednoj blizini.

200 MP Leica kamere, ekstremni Snapdragon i 7.050 mAh baterija

Obeležavajući pet godina partnerstva, Xiaomi i Leica predstavili su sistem Leica Dual-200MP. Glavna kamera od 200 MP koristi senzor veličine 1/1,28 inča i Leica Summilux objektiv sa f/1.67 otvorom blende , dok Xiaomi 18 Pro Max dodatno dobija senzor Light Fusion 960L sa dinamičkim rasponom od 16,2 EV za zahtevne svetlosne uslove.

Druga kamera od 200 MP koristi periskopski telefoto sistem sa novim Power Prism optičkim modulom, koji prema internim testovima kompanije prikuplja 177% više svetlosti od drugih Pro Max modela na tržištu, omogućavajući portrete na žižnoj daljini od 75 mm, kadar ekvivalentan optičkom zumu od 150 mm i telemakro snimke sa udaljenosti od 12 centimetara.

Softverski deo upotpunjuju AI stilovi fotografisanja (B&W Film, Iconic CCD, Modern Vintage), alati za dosvetljavanje lica u senci i automatsko kadriranje, dok je snimanje videa podržano u 8K rezoluciji pri 30 fps, kao i u 4K pri 120 fps uz Dolby Vision i 10-bitni Log format.

Xiaomi 18 Pro Max pokreće Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, dok manji 18 Pro koristi Snapdragon 8 Elite Gen 6 - oba izrađena u novom 2 nm procesu, sa radnim taktom glavnih jezgara do 5 GHz.

Prema podacima Qualcomm-a, jača verzija donosi do 13 odsto bolje CPU performanse, 44 odsto bolje grafičke performanse i 35 odsto bržu AI obradu, dok je Pro Max u internim testovima ostvario preko pet miliona poena na AnTuTu V12 testu. Novi sistem hlađenja sa bakarnim provodnikom (Offset Packaging) i 3D IceLoop tehnologijom odvodi toplotu do 50 odsto efikasnije nego kod modela Xiaomi 17.

Veliki kapacitet donose i silicijum-ugljenične baterije sa udelom silicijuma od 28 odsto, koje omogućavaju veći kapacitet u relativno tankom kućištu:

Xiaomi 18 Pro Max . baterija od 7.050 mAh uz 100 W žično i 50 W bežično punjenje.

. baterija od uz 100 W žično i 50 W bežično punjenje. Xiaomi 18 Pro: baterija od 6.000 mAh uz 90 W žično i 50 W bežično punjenje.

Oba uređaja dolaze sa operativnim sistemom Xiaomi HyperOS 4, koji ubrzava pokretanje aplikacija, donosi osvežen interfejs i povezuje pametne kućne uređaje preko novog Smart Hub-a. U sistem je integrisan Google Gemini uz funkciju Circle to Search, dok Xiaomi HyperAI alati omogućavaju transkripciju govora i pravljenje sažetaka sastanaka sa vremenskim oznakama.