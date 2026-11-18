Dimitrijević je jedan od poznatih predstavnika Studentske liste koji su dobili poslanički mandat, a na izbornoj listi "Studentska lista - Studenti pobeđuju" našao se na 138. mestu.

Izvor: MONDO

Skupština Srbije nastavlja danas konstitutivnu sednicu 15. saziva. Iako su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika i parlament je zvanično konstituisan, izbor predsednika Skupštine nije završen tokom prvog dana zasedanja.

Među poslanicima koji su stigli u Narodnu skupštinu našao se i glumac Bojan Dimitrijević, poznatiji kao Pikac iz kultne serije "Vratiće se rode".

Dimitrijević je jedan od poznatih predstavnika Studentske liste koji su dobili poslanički mandat, a na izbornoj listi "Studentska lista - Studenti pobeđuju" našao se na 138. mestu.

Njegov ulazak u parlament privukao je pažnju javnosti, budući da ga publika i danas najviše pamti po ulozi Pikca, koja mu je donela veliku popularnost.Photo Set as poster photo

Upravo zbog toga što ga publika i danas najviše povezuje sa ovim likom, njegov ulazak u Skupštinu izazvao je brojne komentare, a na društvenim mrežama pojavile su se i prozivke na njegov račun. Pojedini su komentarisali kako ga je "sam Bog pogledao" što je dobio poslanički mandat, aludirajući na to da nakon popularnosti koju mu je donela uloga Pikca nije imao toliko zapažene televizijske angažmane.

Uloge Bojana Dimitrijevića

Iako je nakon uspeha serije nastavio da gradi glumačku karijeru, Dimitrijević je ostvario brojne uloge na filmu, televiziji i pozorišnoj sceni. Pojavljivao se u ostvarenjima "Jagodići", "Montevideo, Bog te video!", "Pet" i "Poslednji panteri", kao i u filmovima "Taksi bluz", "Stado" i "Nije loše biti čovek".

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Izvor: YouTube/screenshot

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima pozorište. Od 2015. godine član je ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a sarađivao je i sa drugim beogradskim pozorištima, među kojima su Atelje 212, Bitef teatar, Zvezdara teatar i Beogradsko dramsko pozorište.

Dimitrijević se oprobao i u međunarodnim projektima, pa se tako pojavio u spotu britanskog benda Skunk Anansie za pesmu "My Ugly Boy".

(/MONDO)