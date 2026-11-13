Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Irskoj sa američkim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su prethodno razgovarali sa Vladimirom Putinom u Moskvi.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se večeras u Irskoj sa američkim pregovaračima Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom, prenijela je agencija Tačno.

Sastanak sa predstavnicima SAD održan je u vojnoj vazduhoplovnoj bazi Kejsment, u blizini Dablina, objavio je TV kanal FRIDOM, prenosi Unian.

Pored Zelenskog, razgovorima je prisustvovao i šef Spoljne obavještajne službe Rustem Umerov.

Neposredno prije sastanka sa Zelenskim, specijalni izaslanici predsjednika SAD Donalda Trampa, Vitkof i njegov zet Kušner posjetili su Moskvu, gdje su se sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Ranije je objavljeno da će se diskusijama pridružiti i predstavnici iz Evrope.