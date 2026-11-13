Pet osoba uhapšeno je nakon što je Uprava bolnice Zenica prijavila da je nad pacijentom na Odjeljenju za psihijatriju upotrijebljena prekomjerna sila.

Izvor: Crna hronika

Uprava bolnice je, čim je dobila informacije o nasilničkom ponašanju prema pacijentu, obavijestila policiju i predala sav dokazni materijal, uključujući video-snimke, rekla je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Ekinovićeva je dodala da su uhapšena lica danas ispitana i da će izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nasilničko ponašanje biti predat Kantonalnom tužilaštvu, prenose federalni mediji.