Razgovori Vladimira Putina sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom trajali su oko dva i po sata

Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia

U Kremlju su završeni pregovori ruskog predsjednika Vladimira Putina Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji su trajali oko dva i po sata, prenosi RIA Novosti.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, šef ruske delegacije na pregovorima sa Kijevom Vladimir Medinski i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Tokom razgovora Putin je predložio organizovanje humanitarne misije radi evakuacije civilnog stanovništva iz Konstantinovke, u Donjeckoj oblasti.

"U Donbasu postoji mesto Konstantinovka, gdje se još nalazi oko 400 do 500 civila. Hajde da uradimo isto što smo uradili u Aljoškima, da pozovemo predstavnike strane štampe, uključujući američke novinare", rekao je Putin.

Prema njegovim riječima, Rusiji bi bilo potrebno pet dana za razminiranje područja oko grada. Predložio je da organizacija humanitarne misije bude povjerena ruskoj povjerenici za ljudska prava Jani Lantratovoj i ukrajinskom ombudsmanu Dmitriju Lubinecu.

Putin je tvrdio da Rusija kontroliše Konstantinovku i poručio da je Moskva spremna da garantuje bezbijednost humanitarne operacije.

"Ako, kako tvrde ukrajinske vlasti, oni kontrolišu taj grad, neka onda obezbijede sigurnost", dodao je ruski predsjednik.

Putin je saradnju sa Ukrajinom tokom slične humanitarne misije u Aljoškima, u Hersonskoj oblasti, ocijenio kao pozitivnu i zahvalio prvoj dami SAD Melaniji Tramp na pomoći u njenoj organizaciji.

Vidi opis Završeni pregovori Putina sa američkim izaslanicima u Kremlju:Dogovorena nova runda razgovora, iznijeti ključni zahtjevi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Прокофьев Вячеслав / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Hao Jianwei / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Putin: Strane trupe u Ukrajini bile bi legitimna meta

Govoreći o mogućem mirovnom sporazumu, Putin je poručio da za Rusiju postoji samo jedna linija razgraničenja sa Ukrajinom, a to je državna granica.

Dodao je da je Moskva upoznata sa činjenicom da ukrajinska strana pokreće pitanje takozvanih sivih zona, ali da su za Rusiju, kada je riječ o teritorijama, najvažniji ljudi koji na njima žive.

Ruski predsjednik istakao je da mir u Ukrajini mora biti trajan.

Osvrnuo se i na odnose sa evropskim državama, navodeći da Moskva nikada nije odbijala dijalog sa Evropom, već da su evropske zemlje same prekinule kontakte.

Prema njegovim riječima, Rusija bi željela da Sjedinjene Američke Države razgovaraju sa evropskim partnerima kako bi se oni izjasnili da li žele mir ili rat.

Putin je ponovio da je prisustvo stranih vojnih snaga na teritoriji Ukrajine za Moskvu neprihvatljivo, ocjenjujući da bi to predstavljalo prijetnju nacionalnoj bezbjednosti Rusije.

Upozorio je da bi strane trupe, ukoliko budu raspoređene u Ukrajini, postale legitimna meta ruske vojske.

Vitkof: Dogovorena nova runda trilateralnih pregovora

Američki izaslanik Stiv Vitkof izjavio je da su tokom sastanka sa Putinom strane postigle dogovor o održavanju nove runde trilateralnih pregovora.

On je prethodne konsultacije predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju ocijenio kao pozitivne, ističući da su ruska i ukrajinska delegacija radile efikasno.

Prema njegovim riječima, predstojeća razmjena ratnih zarobljenika predstavlja pokazatelj napretka u procesu rešavanja sukoba.

Vitkof je naveo i da evropski predstavnici nisu učestvovali u pregovorima, ali da su obaviješteni o rezultatima razgovora.

Najavio je da će informacije o današnjem sastanku sa Putinom prenijeti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Vitkof je naglasio da američki predsjednik Donald Tramp nastoji da se sukob u Ukrajini okonča što je prije moguće.

Kušner: Razgovori bili sadržajni i detaljni

Džared Kušner ocijenio je da su pregovori sa ruskim predsjednikom bili sadržajni i detaljni.

Prema njegovim riječima, američka strana uviđa da evropske zemlje žele da učestvuju u pregovorima i doprinesu okončanju sukoba u Ukrajini.

Dodao je da su Sjedinjene Američke Države sa evropskim partnerima započele razgovore o budućoj bezbjednosnoj arhitekturi na kontinentu.

Američki pregovarači doputovali su u Moskvu iz Abu Dabija, gdje su prethodnog dana završene trilateralne konsultacije predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine.

Šef ruske delegacije Vladimir Medinski ranije je izjavio da su strane uspjele da se približe miru, ali da dalji napredak zavisi od svih učesnika pregovaračkog procesa.