Prema sumnjama istražitelja, on je u periodu od aprila 2020. do aprila 2026. godine, dok je obavljao poslove službenika Fonda za zdravstveno osiguranje u Područnoj jedinici Nikšić, nezakonito postupao prilikom obrade zahtjeva za refundaciju putnih troškova osiguranika.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Policija u Nikšiću podnijela je krivičnu prijavu protiv S.S. (43), zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i falsifikovao službenu ispravu, saopšteno je iz Uprave policije, prenosi CdM.

Prema sumnjama istražitelja, on je u periodu od aprila 2020. do aprila 2026. godine, dok je obavljao poslove službenika Fonda za zdravstveno osiguranje u Područnoj jedinici Nikšić, nezakonito postupao prilikom obrade zahtjeva za refundaciju putnih troškova osiguranika.

Na taj način je, kako se sumnja, Fond za zdravstveno osiguranje oštećen za ukupno 33.046,60 eura.

Iz policije navode da su tokom postupanja prikupili izjave više zaposlenih u Fondu i građana, analizirali poslovnu dokumentaciju, izuzeli digitalne dokaze i ostvarili saradnju sa bankarskim sektorom, kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja.

„On je, kako se sumnja, novac koji je trebalo uplatiti na račune 115 građana preusmjeravao na više svojih i tuđih bankovnih računa, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist i nanio štetu Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Takođe, osumnjičeni se tereti da je u martu 2026. godine, kao službeno lice, sačinio platni nalog za isplatu novca sa falsifikovanim potpisom načelnika Područne jedinice, ovjerio ga službenim pečatom i dostavio banci, čime je, kako se sumnja, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist”, navode iz Uprave policije.

Prema podacima policije, ukupna materijalna šteta pričinjena Fondu za zdravstveno osiguranje iznosi 33.046,60 eura, dok je krivična prijava protiv osumnjičenog podnijeta zbog sumnje u izvršenje dva krivična djela.