Pretresi su obavljeni po naredbama Osnovnog suda u Nikšiću i Višeg suda u Podgorici, uz koordinaciju sa nadležnim tužilaštvima. Policijski službenici kontrolisali su stanove, objekte i druge prostorije na ukupno deset lokacija.

Izvor: Uprava policije

Službenici nikšićke policije sproveli su akciju tokom koje je pretreseno deset lokacija, a tom prilikom pronađene su i oduzete dvije puške, 64 komada municije, marihuana, ulje kanabisa, tablete sa liste opojnih droga, kao i 37.000 eura čije će porijeklo biti predmet provjere. U akciji su uhapšene tri osobe, među kojima je i jedan maloljetnik.

Prema saopštenju Uprave policije, aktivnosti su bile usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa (OKG), operativno interesantna lica, kao i osobe iz njihovog bliskog okruženja.

Pretresi su obavljeni po naredbama Osnovnog suda u Nikšiću i Višeg suda u Podgorici, uz koordinaciju sa nadležnim tužilaštvima. Policijski službenici kontrolisali su stanove, objekte i druge prostorije na ukupno deset lokacija.

„Tokom pretresa kod pet lica pronađeni su i ukupno oduzeti dva komada vatrenog oružja i 64 komada municije u ilegalnom posjedu, kao i marihuana, ulje kanabisa i tablete sa liste opojnih droga. Pronađena je i privremeno oduzeta veća količina novca, u iznosu od 37.000 eura, za koji će se utvrditi porijeklo, osnov sticanja i držanja“, saopštila je policija.

Pretresom objekata koje koristi Z. Đ. (54), člana porodice pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe, pronađene su dvije lovačke puške, marke „Bajkal“ i „Crvena zastava“, sa ukupno 59 komada pripadajuće municije.

Kako je navedeno, za pronađeno oružje nije imao potrebnu dokumentaciju.

„Za navedeno oružje nije posjedovao potrebnu dokumentaciju, zbog čega će pred nadležnim organom biti pokrenut upravni postupak radi njegovog trajnog oduzimanja“, navodi se u saopštenju.

Policija je izvršila pretres i objekta koji koristi D. M. (58) iz Nikšića, kojeg označava kao osobu blisku jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi. Tom prilikom pronađeno je pet komada municije bez odgovarajuće dokumentacije, kao i 37.000 eura.

„Za oduzeti novac će se u postupku utvrditi porijeklo i osnov sticanja i držanja. O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se o pravnoj kvalifikaciji izjasniti nakon dodatno preduzetih službenih mjera i radnji“, saopštila je Uprava policije.

U objektima koje koristi sedamnaestogodišnjak, kojeg policija takođe dovodi u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom, pronađena je manja količina marihuane.

O ovom slučaju obaviješten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da se radi o prekršaju.

„Maloljetno lice je lišeno slobode zbog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga i privedeno dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici – Odjeljenja u Nikšiću“, naveli su iz policije.

Tokom pretresa prostorija koje koriste M. B. (19) iz Nikšića, kojeg policija označava kao osobu blisku jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, i njegov srodnik M. B. (53), pronađeni su pakovanje ulja kanabisa i tablete ksalola, koje se nalaze na listi opojnih droga.

„O svemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se radi o prekršaju. Ova dva lica su lišena slobode zbog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga i biće privedena nadležnom sudu za prekršaje“, saopšteno je iz Uprave policije.

U realizaciji akcije, osim službenika Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, učestvovali su i pripadnici Sektora granične policije, uz podršku službenih pasa tragača.

Iz Uprave policije poručuju da će i u narednom periodu nastaviti aktivnosti usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna lica, kao i njihove bliske i povezane osobe.

„Policijski službenici nastaviće sa daljim neselektivnim i odlučnim preduzimanjem mjera i radnji, u cilju kontrole i procesuiranja članova organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i njima bliskih i povezanih lica, kao i radi suzbijanja svih oblika kriminaliteta i prekršaja“, zaključuje se u saopštenju Uprave policije.