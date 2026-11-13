Jedna osoba podlegla je povredama nakon što je ranjena ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne, u Sarajevu.

Izvor: MUP KS

Kako je zvanično potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić, oko 02:30 sati, PU Novo Sarajevo obaviještena je da je ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja, piše Avaz.ba.

"Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04:00 sata konstatovali smrt. Obaviješten je tužilac KTKS koji rukovodi uviđajem", navela je Novalić.

Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela, dodala je.

(Mondo)