Dolaskom na lice mjesta, policijski službenici zatekli su muškarca bez znakova života. Ekipa Hitne medicinske pomoći konstatovala je smrt, a utvrđeno je da je riječ o O. K. (49), državljaninu Republike Turske.

Izvor: Profimedia

Državljanin Kolumbije C. A. B. R. (46) uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u Budvi, gdje je sinoć, oko 21.10 časova, u Ulici Jadranski put, ubijen državljanin Turske O. K. (49). Osumnjičeni je nakon kraće potrage lociran i uhapšen, a kod njega su pronađena dva pištolja sa municijom.

Prema saopštenju Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva odmah su po prijavi upotrebe vatrenog oružja preduzeli hitne policijske mjere i radnje kako bi pronašli i uhvatili počinioca.

Dolaskom na lice mjesta, policijski službenici zatekli su muškarca bez znakova života. Ekipa Hitne medicinske pomoći konstatovala je smrt, a utvrđeno je da je riječ o O. K. (49), državljaninu Republike Turske.

Policija je nakon kraće potrage locirala osumnjičenog, koji je u trenutku hapšenja bio naoružan. Prilikom stavljanja pod kontrolu, kod njega su pronađena i oduzeta dva komada vatrenog oružja – pištolja sa municijom u okviru.

O događaju je odmah obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je izašao na lice mjesta, obavio uviđaj uz asistenciju policije i rukovodio daljim procesnim radnjama.

Nakon sprovedenog uviđaja, izviđajnih mjera i prikupljanja dokaza, tužilac je naložio da se C. A. B. R. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije navode da se, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nastavljaju aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju slučaja i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog zločina.