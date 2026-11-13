Crvena zvezda je poražena u Madridu, pa više nije na drugom mjestu Evrolige.

Izvor: MN Press, sofascore.com

Crvena zvezda je u 11. kolu Evrolige poražena u Madridu od Reala, a to je ostavilo posljedice i na stanje na tabeli. Sa drugog mjesta tim Ibona Navara je morao da se spusti na šestu poziciju i sad ima skor 7-4. Preciznije, Zvezda je na diobi petog mjesta jer isti skor trenutno imaju Real, Fenerbahče, Žalgiris i Dubai.

Crvena zvezda je bila sjajna u prethodnim evroligaškim mečevima, ali je "kraljevski klub" stao na put senzaciji crveno-bijelih. Poslije tri vezane pobjede u elitnom takmičenju i sjajnog meča u Pireju, Zvezda je dobila "šamar realnosti" u Španiji. Ujedno, pobijediti Real u Madridu, sa domaćinskim suđenjem, gotovo uvijek predstavlja nemoguću misiju.

Situacija na tabeli Evrolige još nije jasna, pošto su u petak na programu još tri utakmice: Efes - Virtus (18.30), Panatinaikos - Barselona (20.15), ASVEL - Bešiktaš (20.30).

Crvena zvezda u narednom periodu ima mnogo obaveza u elitnom takmičenju – očekuje nas duplo kolo Evrolige. Zvezda gostuje Milanu, potom i Barseloni, prvi meč je 17. novembra, a naredni 20. U međuvremenu tim Ibona Navara će igrati u ABA ligi, na domaćem terenu će dočekati Cedevita Olimpiju 15. novembra u 18.30 sati.

Šta smo vidjeli u Madridu?

Crvena zvezda nije ličila na sebe u Španiji. Crveno-bijeli su uoči meča imali problem na centarskoj liniji jer Kristijan Koloko nije mogao da krene na put sa timom. Nema sumnje da je to bio detalj koji je poremetio crveno-bijele, ali mora se naglasiti i da je Zvezda bila loša u Madridu. Velika razlika je napravljena u prvoj četvrtini koju je domaćin dobio sa 38:20, a ponovo je zablistao u trećoj četvrtini koju je riješio u svoju korist 26:18.

Iako je Ibon Navaro u nastavku zvao tim na tajm-aute, pokušavao da promijeni ritam tima i izbjegne bolan i ubjedljiv poraz, to se ipak nije moglo desiti večeras u Madridu.

Pogledajte tabelu Evrolige:







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(MONDO)