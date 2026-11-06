Američki tužilac Džejson Reding Kinones, koji je nadgledao istragu o navodnoj izbornoj zavjeri protiv Donalda Trampa iz 2016. godine, podnio je ostavku, saopštio je tužilac Tod Blanš.

Izvor: X/NBARetweet

Američki tužilac za Južni okrug Floride Džejson Reding Kinones, čija je kancelarija nadgledala istragu o navodnoj izbornoj zavjeri američkog predsjednika Donalda Trampa iz 2016. godine, podnio je danas ostavku, saopštio je američki državni tužilac Tod Blanš, piše Tačno.

Blanš je na platformi X zahvalio Kinonesu na rukovođenju aktivnostima usmjerenim na borbu protiv kriminala, trgovine narkoticima, trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i transnacionalnog kriminala. Kao jedan od značajnih poteza naveo je i podizanje optužnice protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Kastra.

Kinonesov odlazak predstavlja drugu ostavku visokog zvaničnika američkog Ministarstva pravde nakon teškog poraza republikanaca na međuizborima, navodi Njujork post.

Kinones je prije nekoliko mjeseci imenovan da rukovodi istragom o navodnoj „velikoj zavjeri“ bivših zvaničnika administracije američkog predsjednika Baraka Obame, koji su, prema tvrdnjama istražitelja, pokušali da plasiraju optužbe o dosluhu između Trampovog predizbornog štaba i ruske vlade tokom izbora 2016. godine.

Istraga, pokrenuta u avgustu 2025. godine, rezultirala je izdavanjem sudskih poziva bivšem direktoru CIA Džonu Brenanu, bivšem direktoru Nacionalne obavještajne službe Džejmsu Kleperu i nekadašnjem direktoru FBI Džejmsu Komiju.

Prema navodima dobro obaviještenih izvora, istraga je tokom posljednjih mjeseci izgubila zamah pod rukovodstvom bivšeg saveznog tužioca za Vašington Džoa di Đenove. On se suočavao sa optužbama da namjerno usporava podizanje optužnica i da istragu usmjerava ka sporednim i nebitnim pravcima.

Di Đenova je 10. septembra podnio ostavku na funkciju šefa istrage.