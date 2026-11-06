Kao jedan od razloga naveo je i to što advokat nije dobio odgovor Vrhovnog suda na zahtjev za odobrenje televizijskog prenosa glavnog pretresa, kao ni na naknadni mejl kojim je tražena informacija o tome šta je sa prvobitnim zahtjevom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da nije primio nijedan od dopisa advokata Slobodana Staševića, za koje je biznismen Aco Đukanović danas tvrdio da su upućeni toj instituciji radi dobijanja odobrenja za televizijski prenos glavnog pretresa pred Osnovnim sudom u Nikšiću, prenosi CdM.

Iz Vrhovnog suda navode da je provjerom službene evidencije elektronske komunikacije i pristigle pošte utvrđeno da im nije dostavljen ni prvobitni zahtjev za odobrenje televizijskog prenosa suđenja, niti naknadni dopis kojim je, prema tvrdnjama Đukanovića, advokat tražio informaciju o postupanju po tom zahtjevu.

Đukanović je danas, tokom ročišta u Osnovnom sudu u Nikšiću, na kojem se suočava sa optužbom za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopštio da je otkazao punomoćje Staševiću, između ostalog, zbog odnosa pravosudnih institucija prema njegovom braniocu.

Kao jedan od razloga naveo je i to što advokat nije dobio odgovor Vrhovnog suda na zahtjev za odobrenje televizijskog prenosa glavnog pretresa, kao ni na naknadni mejl kojim je tražena informacija o tome šta je sa prvobitnim zahtjevom.

„Sve ovo vrijeme, do danas nastavljajući praksu odnosa prema mojim braniocima i meni, niko mu ništa nije odgovorio. Ni na drugi email upućen Vrhovnom sudu sa molbom da sazna sudbinu njegovog zahtjeva ista je sudbina“, kazao je Đukanović.

Iz Vrhovnog suda su, međutim, odbacili ove navode, ističući da nijesu mogli postupati po dokumentaciji koja im nikada nije dostavljena.

„Tvrdnje da je Vrhovni sud Crne Gore ignorisao zahtjeve advokata Slobodana Staševića nijesu tačne i nemaju uporište u činjenicama“, navodi se u reagovanju te institucije.

Kako su pojasnili, detaljnom provjerom službene evidencije elektronske komunikacije i pristigle pošte utvrđeno je da Sud nije zaprimio nijedan od dva navodna dopisa.

„Prema tome, Vrhovni sud Crne Gore nije mogao postupati po zahtjevima koje nije primio, niti se odsustvo odgovora na neprimljene dopise može predstavljati kao ignorisanje stranaka, njihovih punomoćnika ili njihovih procesnih prava“, poručili su.

Iz te institucije ocijenili su da se iznošenjem neprovjerenih tvrdnji u javnosti stvara pogrešna slika o navodnom nesavjesnom i nezakonitom postupanju najviše sudske instance u državi.

„Vrhovni sud Crne Gore odlučno odbacuje svaki pokušaj da se odgovornost za izostanak komunikacije pripiše instituciji kojoj predmetni zahtjevi nijesu ni dostavljeni. Iznošenje ozbiljnih optužbi na račun rada suda zahtijeva odgovarajuću činjeničnu utemeljenost, naročito kada se takvim tvrdnjama dovode u pitanje profesionalnost, odgovornost i institucionalni integritet sudske vlasti“, navodi se u saopštenju.

Vrhovni sud je istakao da poštuje pravo stranaka i njihovih punomoćnika da podnose zahtjeve i dobijaju odgovore u skladu sa zakonom, ali i naglasio da se odgovornost za nepostupanje ne može pripisivati sudu bez prethodne provjere da li je određeno obraćanje zaista primljeno.

Na kraju su pozvali stranke i njihove zastupnike da koriste dostupne kanale komunikacije, uključujući elektronsku poštu, redovnu poštu i neposrednu predaju dokumentacije u pisarnici, kako bi mogli provjeriti da li je njihova komunikacija uredno zaprimljena.

„Vrhovni sud Crne Gore neće dozvoliti da se njegov institucionalni integritet dovodi u pitanje na osnovu tvrdnji koje nijesu potkrijepljene činjenicama“, zaključuje se u reagovanju.