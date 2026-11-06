Tokom suđenja Kašćelan je u jednom trenutku ustao i pokušao da napusti sudnicu, ali su ga u tome spriječili zatvorski policajci.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Slobodan Kašćelan, kojeg tužilaštvo označava kao jednog od vođa kavačkog klana, gotovo cijelo današnje ročište proveo je spavajući. Njemu se, zajedno sa ostalim optuženima, sudi zbog sumnje da su planirali ubistvo pokojnog Jovana Vukotića, nekadašnjeg vođe škaljarskog klana, prenosi Pobjeda.

Tokom suđenja Kašćelan je u jednom trenutku ustao i pokušao da napusti sudnicu, ali su ga u tome spriječili zatvorski policajci.

Na ranijem ročištu, održanom u septembru, vijeće Višeg suda, kojim predsjedava sudija Amir Đokaj, odbilo je da ponovo vještači njegovo psihičko stanje. Takva odluka donijeta je nakon što je tim vještaka u prethodnom nalazu ocijenio da je Kašćelan sposoban da prati suđenje i učestvuje u postupku.

Njegov branilac, advokat Ljubomir Raković, danas je predložio da se postupak započne iznova. Kao razlog naveo je da mu nije bilo omogućeno da se izjasni o dokazima u periodu kada je postupak protiv njegovog branjenika bio razdvojen.

Odlaganje ročišta zatražio je i advokat Dragoljub Raspopović, branilac po službenoj dužnosti optuženog Stevana Kraljevića. On je sudu kazao da nije znao da se njegov branjenik nalazi u pritvoru, kao i da sa njim nije imao priliku da razgovara i pripremi odbranu.

Kraljević je podržao ovaj zahtjev, ističući da želi da razgovara sa advokatom kako bi se upoznali i razmotrili mogućnosti odbrane.

Nakon ovih zahtjeva, sud je prekinuo današnje ročište, a nastavak suđenja zakazan je za 24. decembar.

Pored Kašćelana i Kraljevića, optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Radoje Zvicer, Goran Vukčević, Igor Terzić, Danilo Bakić, Dragan Knežević, Radovan Mujović, Vladan Lučić, Radoje i Ratko Živković, Milutin Knežević, Milutin Čotar, Vladimir Vučković, Igor Božović, Srđan Jurišević, Miloš Jovanović, Goran Stojanović, Borko Bešović, Boris Pejović i Saša Dragojević.

Prema navodima SDT-a, pripadnici grupe sumnjiče se da su pripremali ubistvo Jovana Vukotića dok se nalazio u Istražnom zatvoru u Spužu.

Kao moguće načine izvršenja zločina, prema optužnim navodima, razmatrali su upotrebu dronova sa eksplozivnim napravama, ali i snajperskih pušaka.