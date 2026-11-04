Nakon poraza na izborima za Kongres, američki predsjednik Donald Tramp izrazio je nadu u dobru saradnju sa demokratama i poručio da se neće miješati u izbor novog lidera republikanaca.

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Američki predsednik Donald Tramp izrazio je danas nadu da će dobro sarađivati sa demokratama, nakon što je njegova Republikanska stranka izgubila većinu na izborima za Kongres, piše Tačno.

Tramp je podsjetio da raspolaže pravom veta i rekao da su ga predstavnici demokrata već kontaktirali kako bi razgovarali o mogućoj saradnji.

"Već su pozvali i žele da razgovaraju o određenim pitanjima i to je u redu", naveo je američki predsjednik, prenosi Foks njuz.

Tramp je izrazio nadu da će tokom poslednje dvije godine svog mandata uspjeti da sarađuje sa demokratama, koje će preuzeti kontrolu nad oba doma Kongresa.

"Vjerovatno ću se dobro slagati sa demokratama, osim ako ne budu željeli da budu destruktivni", rekao je Tramp novinarima

On je izjavio da se neće miješati u izbor novog lidera republikanaca u Predstavničkom domu Kongresa.

"Nećemo se miješati", rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće, ističući da republikanci treba sami da izaberu svog lidera.

Predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson iz Luizijane najavio je da neće tražiti rukovodeću funkciju u narednom sazivu Kongresa, čime je otvoren prostor za nadmetanje između lidera republikanske većine Stiva Skaliza i kongresmena Džima Džordana iz Ohaja.

Demokrate su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 229 mesta u Predstavničkom domu, gdje je republikancima pripalo 163, a u Senatu su dobile 54 mjesta, naspram 43 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je riječ o izboru guvernera saveznih američkih država, demokratski kandidati su pobijedili u 26 država, a republikanci u 20. U odnosu na prethodne izbore, demokrate su osvojile četiri guvernerska mjesta više na međuizborima, a republikanci četiri manje.