Istakao je da se umišljaj mora utvrđivati za svakog okrivljenog pojedinačno, te da se ne može pretpostavljati samo na osnovu okolnosti slučaja.

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Biznismen Aco Đukanović izjavio je danas pred Osnovnim sudom u Nikšiću da ne priznaje optužbu za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, ističući da nije znao da se oružje nalazi u kući koja je u njegovom vlasništvu, ali u kojoj, kako tvrdi, nije živio niti boravio, prenose Vijesti.

Izjašnjavajući se o optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, Đukanović je osporio navode tužilaštva o postojanju umišljaja, navodeći da nije dokazano da je znao za oružje niti da je imao faktičku vlast nad predmetima pronađenim u kući.

„U mom slučaju umišljaja uopšte nema. Nisam znao za to oružje, nisam ga stavio na taj tavan, niti sam ga stavio ili sakrio. Zato ne mogu biti svjestan da može nastupiti bilo kakva posljedica na račun toga“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, ne postoje elementi ni direktnog ni eventualnog umišljaja, zbog čega smatra da nema osnova za njegovu krivičnopravnu odgovornost.

Istakao je da se umišljaj mora utvrđivati za svakog okrivljenog pojedinačno, te da se ne može pretpostavljati samo na osnovu okolnosti slučaja.

„Umišljaj je individualan i mora se dokazivati na konkretnom činiocu, a ne podrazumijevati. Niti tužiteljka niti sud do sada nijesu uopšte pokušali da se bave umišljajem“, rekao je on, ocjenjujući da je obrazloženje optužnice u tom dijelu „profesionalno katastrofalno“.

Đukanović je osporio i stav da se držaocem oružja može smatrati samo zato što je vlasnik objekta u kojem je ono pronađeno. Naglasio je da vlasništvo nad kućom ne podrazumijeva automatski i faktičku vlast nad svim stvarima koje se u njoj nalaze.

Objasnio je da je oružje pronađeno na tavanu, u prostoru kojem, kako tvrdi, nikada nije pristupao. Kuća je, prema njegovim riječima, prešla u njegovo vlasništvo 2020. godine, nakon smrti roditelja, putem poklona i porodične razmjene.

Dodao je da od 1974. godine živi u Podgorici, da je u vrijeme prenosa vlasništva boravio u Ženevi zbog liječenja, dok od 2021. godine stalno boravi u Luksemburgu. Naveo je i da mu je adresa boravka u Crnoj Gori u Podgorici.

Osporavajući način na koji je tužilaštvo utvrđivalo njegove adrese i mjesto boravka, Đukanović je kazao da se tužiteljka oslanjala na podatke koje je, kako tvrdi, Velibor Koprivica pribavio usmenom komunikacijom sa Luksemburgom i drugim evropskim državama, prenose Vijesti.

Naveo je da posjeduje dokument koji je Koprivica, prema njegovim riječima, dostavio tužiteljki, a koji je pronašao u spisima predmeta.

„Taj dokument se našao u predmetu na volšeban način“, kazao je Đukanović, tvrdeći da je tužilaštvo raspolagalo informacijama o njegovom boravku u inostranstvu, ali da ih nije adekvatno uzelo u obzir prilikom formulisanja optužnice.

Ponovio je da je tokom postupka dostavio pisane dokaze i predložio saslušanje svjedoka koji bi, kako tvrdi, mogli potvrditi da su oružje i oprema pripadali njegovom ocu i bratu.

Prema njegovom stavu, bilo je neophodno utvrditi porijeklo oružja, ko je znao da se ono nalazi u kući i ko je imao mogućnost da njime raspolaže.

„Ako bi se išlo logikom kojom ide tužilaštvo, ja sam naslijedio roditeljsku kuću, pa sam onda faktički držalac svakog predmeta u toj kući. Ja sam, dakle, vlasnik očeve garderobe, majčine garderobe, svega onoga što je bilo u ormarima mojih roditelja nakon njihove smrti“, naveo je Đukanović, dodajući da njegova sestra i brat i dalje imaju svoje stvari u porodičnoj kući.

Govoreći o rezultatima vještačenja, ukazao je da je iz objekta izuzeto više od 400 predmeta povezanih sa oružjem i opremom, te da su sprovedene različite analize, uključujući DNK, biohemijska i balistička ispitivanja.

Tvrdi da na predmetima nije pronađen nijedan njegov trag.

„Ne smeta to tužilaštvu da napiše da sam ja te stvari držao. To su metalne stvari na kojima ostaje otisak“, kazao je.

Đukanović je na početku glavnog pretresa saopštio da je otkazao punomoćje advokatu Slobodanu Staševiću i da će se u nastavku postupka za sada braniti samostalno.

Kao razlog za takvu odluku naveo je, između ostalog, odnos suda i tužilaštva prema njegovim dosadašnjim braniocima, tvrdeći da njihovi argumenti, zahtjevi i dokazni predlozi nijesu imali odgovarajući tretman tokom postupka.

Podsjetio je da je ranije otkazao punomoćje sestri i advokatici Ani Đukanović, kao i advokatici Nedi Ivović, navodeći da je želio da zaštiti njihov profesionalni ugled.

Kada je riječ o Staševiću, Đukanović je kazao da je advokat još 27 dana prije prethodnog ročišta, zakazanog za 12. oktobar, dostavio sudu i tužilaštvu dokumentaciju kojom je obrazložio nemogućnost prisustva, ali da do dana održavanja pretresa nije dobio odgovor na zahtjev za pomjeranje termina, prenose Vijesti.

Naglasio je da nije bilo riječi o zahtjevu za odlaganje suđenja niti o pokušaju opstrukcije postupka.

Kao dodatni razlog nezadovoljstva naveo je i to što Stašević nije dobio odgovor Vrhovnog suda na zahtjev za odobrenje televizijskog prenosa glavnog pretresa, uprkos naknadnom mejlu i telefonskim pozivima upućenim administraciji tog suda.

„Ono što ja ne dozvoljavam to je da ovaj sud, ovo tužilaštvo i organi legitimne sile u ovoj državi nastave da kroz svoje nesavjesno, nezakonito i neistinito ponašanje prema meni ugrožavaju dalje dignitet mojih advokata. Zato je punomoćje gospodinu Staševiću otkazano i ja ću se danas na ovom suđenju braniti sam“, rekao je Đukanović.

Tokom ročišta zatražio je i da mu se omogući uvid u zapisnik sa prethodnog glavnog pretresa, uz obrazloženje da mu taj dokument ranije nije bio prezentovan. Sud mu je odobrio pauzu kako bi ga pročitao.

Nakon uvida, primijetio je da zapisnik, prema njegovoj ocjeni, ne sadrži u potpunosti ono što je izgovorio, zbog čega je od sudije zatražio da se njegove izjave ubuduće unose što preciznije.

Đukanović je tokom pretresa iznio i primjedbe na postupanje sudije Darka Božovića, ali je naglasio da ne traži njegovo izuzeće.

Pozvao se na odredbe Zakona o Sudskom savjetu i sudijama koje se odnose na disciplinsku odgovornost sudija, kao i na Zakon o krivičnom postupku.

Ukazao je da je sudija Božović ranije učestvovao u odlučivanju o žalbama koje je podnosio tokom postupka, što, prema njegovom mišljenju, otvara pitanje zakonitosti daljeg postupanja.

„Ne mogu vaše postupanje smatrati zakonitim, ja ne tražim vaše izuzeće, samo ukazujem na odredbe zakona koje upućuju na to“, kazao je Đukanović.

Ponovio je da smatra da mu je pravo na pravično suđenje ugroženo, navodeći da je bio iznenađen kada je na današnjem ročištu u sudnici zatekao sudiju Božovića, prenose Vijesti.

Sud je na početku pretresa konstatovao i da je 13. oktobra primio više akata, među kojima su dopisi Kraljevine Belgije i Luksemburga koji se odnose na prikupljanje podataka u ranijim fazama postupka. Objašnjeno je da ti dokumenti nijesu predloženi kao dokazi, već da se pridružuju spisima predmeta, a jedan primjerak uručen je Đukanoviću radi poštovanja načela jednakosti stranaka.

Na kraju izjašnjenja o optužnici Đukanović je ponovio da ne priznaje krivično djelo i da se ne osjeća krivim, ali je poručio da će odgovarati na eventualna pitanja državnog tužioca i suda.