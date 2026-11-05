Muškarac V.B. (64) preminuo je večeras nakon sukoba više osoba u Ulici 13. jula u centru Kolašina, dok je njegov sin zadobio povrede i prevezen je u Klinički centar Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Uprave policije, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Kolašin obaviještena je oko 20.10 časova o narušavanju javnog reda i mira, odnosno verbalnom i fizičkom sukobu više osoba.

Policijski službenici su po dolasku na lice mjesta zatekli V.B. u besvjesnom stanju. On je odmah transportovan u Hitnu medicinsku pomoć u Kolašinu, gdje je ubrzo preminuo.

Tačan uzrok smrti za sada nije poznat, a biće utvrđen nakon sudsko-medicinske obdukcije.

Na licu mjesta zatečena su još tri muškarca, među kojima i sin preminulog, M.B., koji je zadobio povrede i upućen je u Klinički centar Crne Gore. A.R. i B.G. dovedeni su u prostorije policije radi prikupljanja obavještenja.

O događaju je obaviješten državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, koji rukovodi uviđajem i daljim postupanjem.

Policija preduzima mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.