Demokratski kongresmen Robert Garsija najavio četiri velike istrage od januara: Porodica Donalda Trampa, zloupotrebe ICE-a, korporativna korupcija i Džefri Epstajn.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Demokratski kongresmen Robert Garsija, koji bi u januaru trebalo da preuzme rukovođenje Odborom za nadzor Predstavničkog doma, najavio je pokretanje četiri obimne istrage čim novi saziv Kongresa stupi na dužnost.

Istrage će biti usmjerene na poslovanje porodice predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, zloupotrebe unutar Službe za imigraciju i carine (ICE), korporativnu korupciju, kao i na slučaj preminulog Džefrija Epstajna. Plan je predstavljen na konferenciji za medije u Hantington Biču u Kaliforniji, nakon što su demokrate na izborima osvojile većinu u oba doma Kongresa. Garsija je poručio da će postupci biti pokrenuti od prvog dana njegovog mandata na čelu Odbora.

Govoreći o porodici američkog predsjednika, Garsija je iznio tvrdnje o nizu finansijskih aranžmana, navodeći da vjenčanje Donalda Trampa Mlađeg finansira ruski oligarh, da je Trampov zet Džered Kušner po napuštanju Bijele kuće dobio dvije milijarde dolara od Saudijske Arabije, te da Erik Tramp sjedi u upravnim odborima kompanija koje sklapaju poslove sa Pentagonom. Za samog predsjednika naveo je da ostvaruje milijarde dolara putem šema sa kriptovalutama.

Fokus na imigracionu službu, korporativne prakse i slučaj Epstajn

Druga najavljena istraga baviće se radom Ministarstva unutrašnje bezbjednosti (DHS) i agencije ICE, sa ciljem utvrđivanja odgovornosti za zloupotrebe – od terenskih službenika do kreatora politika. U tom kontekstu pomenuo je bivšu ministarku Kristi Noem i njenog savjetnika Korija Levandovskog, podsjetivši da su napustili funkcije nakon niza skandala.

Treća oblast nadzora biće usmjerena na korporativnu korupciju i formiranje cijena prema profilima i prikupljenim podacima o kupcima, kao i na trgovinu akcijama na osnovu povlašćenih informacija unutar Kongresa i administracije.

Četvrta istraga odnosi se na slučaj Džefrija Epstajna. Garsija je najavio prekid prakse zatvorenih saslušanja kakva su vođena u vrijeme republikanske većine, zatraživši javna saslušanja pred Odborom i podsjetivši da se do sada javilo više od 1.000 žena sa statusom preživjelih žrtava.