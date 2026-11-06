Košarkaše Budućnosti očekuje zahtjevno gostovanje ekipi FMP-a u Železniku, a trener Andrej Žakelj ističe da će za dobar rezultat biti neophodni maksimalna koncentracija, čvrsta odbrana i disciplina u igri.

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Žakelj je naglasio da FMP raspolaže mladim i talentovanim sastavom, koji karakterišu brzina i agresivnost, uz nekoliko kvalitetnih pojedinaca.

„FMP ima mladu i talentovanu ekipu, sa dva kvalitetna strana igrača. Igraju brzo i agresivno, sa mnogo situacija jedan na jedan i dva na dva, tako da nas ponovo očekuje utakmica u kojoj će odbrana, koncentracija i izvršavanje postavljenih zadataka biti veoma važni. Svakako, očekuje nas teško gostovanje u Železniku“, poručio je Žakelj.

Svoja očekivanja pred duel iznio je i Oleksandr Kovliar, koji smatra da Budućnost mora da ostane vjerna svom načinu igre, sa posebnim akcentom na odbrambene zadatke.

„Mislim da treba da igramo svoju igru, posebno u odbrani. Moramo da budemo agresivni protiv njihovih glavnih bekova, jer imaju par igrača na tim pozicijama koji postižu najveći broj poena. Naš glavni zadatak je da ih zaustavimo i nastavimo da igramo svoju igru“, istakao je Kovliar.

Ukrajinski košarkaš upozorava da gostovanja uvijek nose dodatne izazove, zbog čega ekipa mora od samog početka da pokaže čvrstinu i odlučnost.

„Gostovanja su uvijek teška, tako da moramo da budemo istrajni, pružimo snažan otpor i igramo čvrsto od prvog minuta“, zaključio je Kovliar.