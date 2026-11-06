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Željko Mitrović se oglasio sa svečanog prijema u Americi: Razgovarao sa Liz Tras, otkrio detalje dogovora

Željko Mitrović se oglasio sa svečanog prijema u Americi: Razgovarao sa Liz Tras, otkrio detalje dogovora

Autor Jovana Milićević
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Željko Mitrović je otkrio da je razgovarao i sa bivšom premijerkom Velike Britanije, koja je, prema njegovim riječima, najbolje razumela značaj njegovih ideja i planova.

Željko Mitrović se oglasio sa svečanog prijema u Americi Izvor: Instagram/zeljkomitrovic

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, otputovao je u Ameriku, gdje je održao niz važnih sastanaka, a nakon svečanog prijema oglasio se i otkrio detalje poslovnih planova. Kako je istakao, svi razgovori protekli su veoma uspješno, a posebno ga je obradilo interesovanje za projekte koje planira da realizuje.

Pogledajte obraćanje Željka Mitrovića:

Pogledajte

01:40
Željko Mitrović u SAD
Izvor: Ustupljen video
Izvor: Ustupljen video

Mitrović je otkrio da je razgovarao i sa bivšom premijerkom Velike Britanije, koja je, prema njegovim riječima, najbolje razumejla značaj njegovih ideja i planova.

"Imali smo one sastanke koje sam planirao. Prije svega, oni koji su mi najvažniji, su naši novi projekti i to prije svega u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa. Dogovorili smo, idemo posle na sastanak sa bivšom premijerkom Britanije, koja je na najbolji način razumjela šta ovo znači za civilizaciju uopšte. Veoma smo zadovoljni. Počinjemo sve one projekte, zahvaljujem se svim doktorima i ekspertima koji su nas podržali u ovom projektu", otkrio je Željko.

Podijelio otkaze

Podsjetimo, Željko Mitrović je pre samo nekoliko dana na Instagramu saopštio da nakon raspuštanja ansambala Teatra Odeon slede nova otpuštanja u okviru njegovih kompanija

"Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u cijelom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do 'zelene grane'. Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex", poručio je tada.

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Tagovi

željko mitrović

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