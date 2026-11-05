Mlada Brazilka (26) poginula je prilikom pada sa sedmog sprata hotela u Sao Luisu kada je popustio prozor na koji se naslonila. Njen dečko je saslušan, a policija istražuje uzrok nesreće.

Izvor: X/@shuyihealing

Dvadesetšestogodišnja Brazilka poginula je nakon pada sa sedmog sprata hotela u Sao Luisu, kada je, prema izvještajima, prozorski okvir na koji se naslonila popustio. Policija istražuje okolnosti ovog incidenta, koji su zabilježile sigurnosne kamere.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima 3. novembra u hotelu „Rio Poty“ na sjeveroistoku Brazila. Žrtva, identifikovana kao Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos, boravila je u ovom gradu sa svojim dečkom Leonardom Augustom Pintom Frankom povodom poker prvenstva, prenio je brazilski informativni portal g1. Nadležni organi istražuju sve okolnosti pada, uključujući stanje i ispravnost hotelskog prozora.

Sigurnosne kamere zabeležile trenutke pre nesreće

Prema izvještajima, na snimcima sa nadzornih kamera vidi se par kako hoda hotelskim hodnikom neposredno prije tragedije. Brazilske vlasti saopštile su da su oboje u tom trenutku bili pod dejstvom alkohola. Na snimku se navodno vidi kako Pinto Franka udara u gornji dio prozora, usljed čega se on otvara, da bi ga potom zatvorio. Nekoliko trenutaka kasnije, Saldanja dos Santos naslonila se na donji okvir prozora, koji je iznenada popustio.

Djevojka je pala unazad kroz otvor sa sedmog sprata. Snimak zatim prikazuje njenog dečka kako nekoliko sekundi stoji nepomično, prije nego što je prišao prozoru i pogledao dolje. Kasnije se vidi kako mu prilazi radnik hotela, kojem je, kako se navodi, objasnio šta se dogodilo. Pad se dogodio oko 1.30 ujutru po lokalnom vremenu.

She sat on a hotel window frame. Seconds later, she fell seven floors to her death.A 26-year-old woman identified as Renata died after falling from the seventh floor of the Rio Poty Hotel in São Luís, Brazil.According to police, she was attempting to sit on an aluminum window structure when it suddenly gave way.Security footage of the incident has been circulating online.Investigators say there is no evidence she was pushed, and her boyfriend is not considered a suspect. The case is being treated as an accident.One ordinary movement. One failed structure. One life gone in seconds.But there's a question that deserves attention beyond the shocking footage:How could a hotel window structure fail so catastrophically, and was it ever designed to bear someone's weight?A tragic reminder that something looking sturdy doesn't necessarily mean it's safe.May she rest in peace. — Shuyi (@shuyihealing)November 4, 2026

Dečko saslušan, ali nije osumnjičen

Pinto Franka priveden je u policijsku stanicu na saslušanje u okviru istrage. Međutim, prema ranijim izvještajima portala g1, on se u tom trenutku nije smatrao osumnjičenim. Istražiteljima je navodno rekao da je sa nastradalom djevojkom bio u vezi od jula 2026. godine. Takođe je izjavio da se ne sjeća samog incidenta jer je pio tokom cijele noći.

Policija nastavlja da ispituje okolnosti smrti, uključujući i vještačenje prozora sa kojeg je djevojka pala. Očekuje se da istražitelji utvrde da li je strukturni ili mehanički kvar doprinio ovoj nesreći.

Porodica traži pravdu, hotel izdao saopštenje

Majka nastradale djevojke izrazila je duboku tugu zbog smrti svoje ćerke i zatražila pravdu. Hotel „Rio Poty“ takođe je izdao saopštenje u kojem je izrazio saučešće porodici. Poručili su da će u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima u istrazi ovog incidenta.

Istraga je i dalje u toku, a zvaničnici još nijesu saopštili konačne nalaze o tome šta je tačno uzrokovalo popuštanje prozorskog okvira.