Nakon što je u Džordžiji potukao Trampovog aduta i naveo Baraka Obamu da ga javno uporedi sa legendarnim Kenedijem, 39-godišnji senator Džon Osof postao je apsolutna senzacija na mrežama i tihi favorit za Bijelu kuću 2028. godine.

Izvor: Erik S. Lesser / AFP / Profimedia

Dok se prašina nakon izbora za Kongres još sleže, u redovima Demokratske stranke sve glasnije odzvanja jedno ime – Džon Osof. Tridesetdevetogodišnji senator iz Džordžije ostvario je ubjedljivu pobjedu nad republikancem Majkom Kolinsom, kandidatom iza kojeg je stajao Donald Tramp, i time ne samo sačuvao mandat u ključnoj državi već i pokrenuo ozbiljne kalkulacije da bi upravo on mogao da bude glavni adut u trci za Bijelu kuću 2028. godine.

Britanski „Dejli mejl“ i vodeći američki analitičari otvoreno postavljaju pitanje da li je Osof profil lidera koji može da ujedini razjedinjenu biračku bazu, zahvaljujući rijetkoj kombinaciji klasične političke harizme, izuzetne popularnosti među milenijalcima na mrežama i otvorene podrške partijskog establišmenta.

"Izgleda kao Kenedi": Obamin govor zapalio masu

Dodatni vjetar u leđa Osofu dobio je neposredno pred izbore, kada je na binu u Džordžiji stao bivši predsjednik SAD Barak Obama. Obraćajući se biračima, Obama se našalio na račun senatorovog izgleda, što je izazvalo opšte oduševljenje u sali:

„I nije to samo zato što je tako uglađen. Nije ni zato što na snimcima izgleda poput Kenedija, tako zgodan“, poručio je Obama, podsjetivši potom da je mladi senator politički zanat pekao uz legendarnog borca za građanska prava Džona Luisa.

Poređenja sa Džonom Kenedijem nijesu novost. Zahvaljujući odmjerenom nastupu i specifičnoj estetici na internetu – gdje je čak i njegov prepoznatljivi način snimanja video-poruka dobio naziv „Osofov ugao“ – postao je prava senzacija na društvenim mrežama, privukavši mlađu populaciju koja inače rijetko prati rad u Senatu.

Istraživački novinar koji rešava svakodnevne probleme

Iza imidža sa interneta nalazi se političar sa ozbiljnim iskustvom. Prije ulaska u politiku, Osof se bavio produkcijom istraživačkih dokumentarnih filmova, dok se u Vašingtonu istakao beskompromisnim saslušanjima funkcionera o korupciji i zloupotrebi saveznih institucija.

Paralelno s tim, na terenu se pozicionirao kao pragmatičar fokusiran na teme od neposrednog značaja za građane – cijene ljekova, troškove zdravstvenog osiguranja i funkcionisanje javnih službi. Upravo ga je ta politička širina preporučila i čuvenom statističaru i izbornom analitičaru Nejtu Silveru, koji ga je u podkastu „The Powers That Be“ naveo kao svoj prvi izbor među potencijalnim predsjedničkim kandidatima demokrata za 2028. godinu.

Odbacuje kandidaturu - baš kao i Obama 2006. godine

Sam Osof za sada kategorički odbija razgovore o predsjedničkoj nominaciji, tvrdeći da ga zanima isključivo rad u zakonodavnom tijelu.

„Nemam nikakvog interesa da se kandidujem za predsjednika. Kandidujem se za novi mandat u Senatu i namjeravam da odradim punih šest godina“, poručio je Osof tokom predizbornih debata.

Međutim, hroničari američke politike podsjećaju na gotovo identičan scenario iz 2006. godine. Tada je i sam Barak Obama uporno tvrdio da ga predsjednička fotelja ne zanima, da bi samo nekoliko mjeseci kasnije objavio ulazak u trku i 2008. godine postao 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Iako je do sljedećih predsjedničkih izbora ostalo još dvije godine, pobjeda u Džordžiji jasno je stavila do znanja da Osofove pristalice nemaju namjeru da odustanu od ideje o njegovom ulasku u Bijelu kuću.