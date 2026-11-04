Donald Tramp oglasio se nakon teškog poraza republikanaca na međuizborima i gubitka oba doma Kongresa, poslavši jasnu poruku demokratama uz fotografiju.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon što su republikanci na međuizborima doživjeli težak poraz i izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa, poručivši da će analizirati zašto su kandidati gubili, uz jasnu poruku demokratama kroz objavu crvene kape s natpisom „VETO“.

„Postaću politički komentator, i dobar i loš, o razlozima zašto su ovi kandidati pobijedili ili izgubili! Predsjednik Donald J. Tramp“, napisao je u kratkoj poruci na društvenim mrežama nakon što su pristigli rezultati koji potvrđuju gubitak Senata.

TRUMP: Says he will become a political pundit analyzing why candidates won and lost https://t.co/LzZRSM1CNk — Trump Truths (@trumptruthsbot)November 4, 2026

Objavom crvene kape sa natpisom "VETO" Tramp je odmah stavio do znanja kako planira da vlada do kraja mandata - blokiranjem zakona koje bude donosila nova demokratska većina.

TRUMP: Posts image of red cap with white VETO lettering https://t.co/aBOLdI7b3K — Trump Truths (@trumptruthsbot)November 4, 2026

Poraženi i u Senatu i u Predstavničkom domu

Demokratska stranka ostvarila je ubjedljivu pobjedu na izborima na polovini Trampovog mandata. Prema zvaničnim projekcijama, demokrate su preuzele većinu u Predstavničkom domu, gdje im je trebalo 218 mandata, ali su obezbijedile i potrebnih 51 mjesto za preuzimanje kontrole nad Senatom, pobijedivši u nizu saveznih država koje su godinama važile za sigurna republikanska uporišta.

Predstavnički dom:

-Demokrate: 225 (većina obezbijeđena, prag 218)

-Republikanci: 136 (izgubili većinu)

Potvrđeno: Demokrate su osvojile Predstavnički dom (+89 mandata).

Birači su na biralištima kaznili Trampovu administraciju zbog rasta troškova života, narušavanja demokratskih standarda i nepopularnog rata sa Iranom, koji je obilježio protekle mjesece njegovog mandata.

Slijedi potpuna blokada Bijele kuće

Gubitak oba doma Kongresa znači da je Trampov zakonodavni program praktično mrtav za preostale dvije godine vlasti. Demokrate sada preuzimaju ključne parlamentarne odbore, što im omogućava pokretanje zvaničnih istraga o radu Trampove administracije, saslušanja funkcionera i blokiranje finansiranja vladinih projekata.

S obzirom na to da više nema stranačku većinu u parlamentu, Trampu kao glavno oruđe ostaju predsjedničke izvršne uredbe i pravo veta na zakone koje donese Kongres, čime Vašington ulazi u period potpune političke blokade.