Tijelo Biljane Kirić pronađeno u zapaljenom automobilu kod Bogdanaca, u blizini pronađeno i tijelo njenog dečka Viktora Guntarova. Sumnja se da ju je ubio i da je potom izvršio samoubistvo.

Izvor: Privatna ahiva

Kod Bogdanaca u Severnoj Makedoniji je u zapaljenom automobilu pronađeno tijelo devojke Biljane Kirić (17), a u blizini je pronađeno i tijelo obješenog mladića Viktora Guntarova (21), piše "Skopje 1". Prema prvim informacijama, sumnja se da je Viktor ubio Biljanu nakon čega je izvršio samoubistvo.

Protiv Viktora je ranije vođen postupak zbog nasilja nad Biljanom. Tačne okolnosti smrti zasad nisu poznate, sumnja se na ubistvo i samoubistvo.

Билјана Кириќ (17) е девојката пронајдена мртва во запалениот автомобил во Богданци, Виктор Гунтаров е обесениот маж https://t.co/3MJBXeEdfD — Chlamydia de Medici (@Schiffer_PG14)November 4, 2026

Guntarov je 30. septembra ove godine, oko 21 čas, priveden zbog sumnje da je fizički napao svoju djevojku Biljanu u njenoj kući. Postupak je bio pokrenut 16. oktobra ove godine, bili su određeni i termini za saslušanje.

Viktoru je bila određena mjera zabrane prilaska. Prema nezvaničnim informacijama pomenutog makedonskog portala, Viktor je sačekao Biljanu ispred teretane nakon čega ju je ugurao u automobil i odvezao ka Bogdancima gdje ju je, kako se sumnja, ubio a potom izvršio samoubistvo.