Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar danas je, oko 14 časova, prijavljeno da je u naselju Bjeliši u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja.
,,Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli muško lice Z. S. bez znakova života. Prema prvim saznanjima, Z. S. je, kako se sumnja, upotrijebio vatreno oružje – pištolj – na štetu ženskog lica D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život", navodi se u saopštenju Uprave policije.
Nakon toga, Z. S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio samoubistvo.
Povrijeđenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći je prevezla u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći, dodaju iz policije.
,,O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i po nalogu postupajućeg tužioca, preduzimaju uviđajne i druge izviđajne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", zaključuju.