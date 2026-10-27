Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bar danas je, oko 14 časova, prijavljeno da je u naselju Bjeliši u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Izvor: mondo.me

,,Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, gdje su zatekli muško lice Z. S. bez znakova života. Prema prvim saznanjima, Z. S. je, kako se sumnja, upotrijebio vatreno oružje – pištolj – na štetu ženskog lica D. K., koja je tom prilikom zadobila povrede opasne po život", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Nakon toga, Z. S. je, kako se sumnja, istim vatrenim oružjem izvršio samoubistvo.

Povrijeđenu D. K. ekipa Hitne medicinske pomoći je prevezla u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja ljekarske pomoći, dodaju iz policije.

,,O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom i po nalogu postupajućeg tužioca, preduzimaju uviđajne i druge izviđajne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja", zaključuju.

