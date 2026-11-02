Dva tijela pronađena su juče, 1. novembra, u porodičnoj kući u mjestu Barakovac, na području Foče, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na ubistvo i samoubistvo.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako saznaju, riječ je o Milici M. i njenom sestriću Darku M, čija su tijela pronađena nakon što je poznanica porodice prijavila policiji da danima ne može da stupi u kontakt sa njima.

Policijskoj stanici Foča juče oko 17 časova obratila se poznanica porodice, koja je rekla da od 22. oktobra sa njom nema kontakt, iako su se ranije svakodnevno viđale i čule.

Nakon toga policija je, uz prisustvo rodbine i prijatelja, ušla u kuću gdje su zatekli dva beživotna tijela, navodi Provjereno.

Dodaju da je za sutra zakazana i obdukcija, nakon koje će biti poznato više detalja.

(Mondo)