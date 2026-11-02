U najvećoj zaplijeni u Beču u poslednjih deset godina oduzeto je 30 kilograma kokaina i 27 kilograma marihuane, a u vrhu razbijene kriminalne grupe bili su državljani Srbije.

Izvor: YouTube/Printscreen/South East 999 Videos

Austrijska policija zadala je ozbiljan udarac međunarodnoj narkomreži u čijem su samom vrhu, prema dosadašnjim podacima iz istrage, bili i državljani Srbije. U opsežnoj akciji bečke policije zaplenjeno je ukupno 30 kilograma kokaina i 27 kilograma kanabisa. Austrijski mediji ističu da je u pitanju najveća zaplijena kokaina u prestonici Austrije u protekloj deceniji.

Istražitelje je posebno iznenadila domišljatost švercera: tovar je prevožen u luksuznom "mercedesu S klase", gdje je iza zadnjeg sjedišta napravljen specijalni bunker koji se otključavao isključivo pomoću magneta.

Baza u noćnom klubu i stan na Lizingu

Čitava operacija pokrenuta je nakon operativnih saznanja da se u jednom poznatom klubu u 12. bečkom bežirku, pored pića, gostima nudi i kokain. Kako piše list Heute, ubrzo se ispostavilo da je taj lokal služio kao logistička baza međunarodne kriminalne grupe.

Izvor: landespolizeidirektion wien

Istraga je istražitelje dovela do 43-godišnjeg državljanina Srbije, koji je stavljen pod strogi višenedeljni nadzor. Utvrđeno je da mu je pošiljke sa Balkana dopremao 32-godišnji državljanin Hrvatske. Osumnjičeni Srbin je za skladištenje i distribuciju neprijavljeno koristio iznajmljeni stan i podzemnu garažu u bečkom naselju Lizing.

Hapšenje na djelu i skijaška kamuflaža

Prekretnica se dogodila 16. januara kada je osumnjičeni Srbin primećen kako nervozno telefonira sa više uređaja ispred garaže, čekajući isporuku. Ubrzo je stigao "mercedes S klase" nemačkih tablica, kojim je upravljao pomenuti Hrvat. Automobil je ušao u garažu kako bi se droga neopaženo prenijela u stan.

Policija je munjevito reagovala i tokom upada u stanu pronašla 20 kilograma kokaina.

Izvor: landespolizeidirektion wien

Preostalih 10 kilograma otkriveno je u samom "mercedesu", koji je presretnut tik pred slovenačkom granicom. Osumnjičeni su u vozilu nosili i kompletnu skijašku opremu kako bi glumili turiste i prikrili prepravke na automobilu. Šteker je bio toliko dobro zamaskiran da ga patrola na terenu nije uočila iz prve, već su ga tek detaljnim pregledom otvorili forenzičari.

Spriječeno ubistvo

U nastavku akcije lisice na ruke stavljene su još jednom državljaninu Srbije (39) i državljaninu Iraka (36).

Pretresom kod 31-godišnjeg Austrijanca, za koga se sumnja da je unutar ove mreže bio zadužen za distribuciju marihuane, pronađeno je dodatnih 27 kilograma kanabisa.

Izvor: landespolizeidirektion wien

Istragom je bio obuhvaćen još jedan Austrijanac (38). Međutim, policija je otkrila da je on paralelno proganjao bivšu suprugu i prijetio joj smrću, pa su službenici hitno reagovali kako bi sprečili tragediju, muškarac je lišen slobode zbog nasilničkih krivičnih djela, a oduzeto mu je vatreno oružje i municija.

Major Kristof Hakl pohvalio je tim istražitelja i naglasio izuzetnu saradnju sa kriminalističkom policijom pokrajine Štajerske, dok se istraga o ovom međunarodnom narkokartelu nastavlja.