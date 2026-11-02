Nakon cjelonoćnih maratonskih pregovora u kojima ministri nisu uspjeli da pronađu formulu za rezanje 10 milijardi eura javnih troškova, sudbina vlasti u Briselu i mogućnost raspisivanja vanrednih izbora prešli su direktno u ruke monarha.

Izvor: NICOLAS MAETERLINCK / Belga Press / Profimedia

Belgijski premijer Bart De Vever u ponedeljak će ponuditi ostavku kralju Filipu, nakon što njegova vlada tokom noćnih pregovora nije uspjela da postigne dogovor o budžetu.

Belgija se suočava sa velikim fiskalnim pritiskom i mora da pronađe 10 milijardi eura ušteda kako bi se uklopila u evropska budžetska pravila.

De Vever bi sa kraljem trebalo da se sastane u 9.30 časova, izvijestila je belgijska javna televizija VRT, pozivajući se na lokalne medije.

Pregovori premijera i članova njegove vlade trajali su cijelu noć, ali su završeni bez dogovora. Ako kralj prihvati De Veverovu ostavku, u Belgiji će biti raspisani novi izbori. Filip, međutim, ostavku može i da odbije ili da je za sada uzme na razmatranje, piše Euronews.

Belgijski dug premašuje 110 odsto BDP-a

Belgijska vlada mora da pronađe 10 milijardi eura ušteda kako bi javne finansije uskladila sa pravilima Evropske unije. Budžetski deficit prošle godine dostigao je pet odsto BDP-a, dok evropska pravila propisuju gornju granicu od tri odsto.

Ni stanje javnog duga nije povoljno. Belgija duguje više od 735 milijardi eura, što premašuje 110 odsto njenog BDP-a. Prema pravilima EU, javni dug država članica ne bi smio da prelazi 60 odsto BDP-a.

Neuspjeh pregovora već se odrazio i na finansijska tržišta. Kamatne stope na belgijske državne obveznice su porasle, što znači da će država morati da izdvaja više novca za servisiranje postojećeg duga.

Sudbina vlade sada je u rukama kralja Filipa, koji će odlučiti da li će prihvatiti premijerovu ostavku, odbiti je ili odložiti donošenje odluke.