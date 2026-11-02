Svih devet osoba poginulo je u padu poslovnog aviona na Floridi, na samo 14 kilometara od rezidencije Donalda Trampa, a zbog nesreće je evakuisano oko 600 mještana iz obližnjeg naselja.

Izvor: X/@Nalanda_index

U padu poslovnog aviona u stambenoj četvrti u američkoj saveznoj državi Floridi poginulo je svih devet osoba koje su se u njemu nalazile. Nesreća se dogodila u gradu Grinejkersu, samo 14 kilometara od Mar-a-Laga, rezidencije američkog predsjednika Donalda Trampa u okrugu Palm Bič.

Avion Lirdžet srušio se juče oko 12.50 po lokalnom vremenu (18.50 po našem vremenu) i pritom se pretvorio u ogromnu vatrenu kuglu. Letjelica je poletjela sa Međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom u Teksasu, a odredište joj je bio aerodrom Sjeverna Elutera na Bahamima.

Na snimku nesreće vidi se kako avion strmoglavo ponire, a zatim se pretvara u ogromnu vatrenu kuglu u blizini prometnog puta. Pritom je za dlaku izbjegao vozila u prolazu, a čini se da je tek neznatno promašio i obližnje kuće, piše Skaj njuz.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews)November 1, 2026

Piloti prijavili turbulencije, zaleđivanje i padavine

Avion je letio ka istoku na visini od 35.000 stopa (oko 10.700 metara) kada su piloti prijavili turbulencije, zaleđivanje i padavine, te zatražili dozvolu za penjanje za dodatnih 2.000 stopa (oko 610 metara). Nekoliko trenutaka kasnije letjelica je ušla u strmoglavi pad i ubrzala preko granica za koje je bila konstruisana, pokazuju snimci komunikacije sa kontrolom letenja i podaci o praćenju leta.

"Spuštamo se brzinom od 8.000 stopa u minutu. Mejdej, mejdej, spuštamo se brzinom od 10.000 stopa u minutu. Srušićemo se na zemlju”, javio je pilot.

Mejdej je međunarodno priznat radio-telefonski signal kojim se proglašava vanredno stanje opasno po ljudske živote. Oko 35 sekundi nakon prvog poziva u pomoć, poslednje što se čulo iz pilotske kabine bilo je: "Ponestaje nam vremena".

"Izgledalo je kao da pada projektil"

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi saopštio je da je svih devet osoba u avionu poginulo, nazvavši nesreću "strašnom tragedijom".

"Pridružite mi se u molitvi za porodice i bližnje onih koje smo izgubili", poručio je.

A massive crater has formed at the crash site after the Learjet 60 private jet plunged into the ground near Palm Beach, Florida, USA. The ATC communication recording has now been released, offering a glimpse into the aircraft’s final moments. https://t.co/GEUJhlQh5L — The Nalanda Index (@Nalanda_index)November 2, 2026

Uzrok nesreće se još istražuje. Guverner Floride Ron Desantis izjavio je na mjestu događaja da je riječ o katastrofalnoj avionskoj nesreći.

"Izgledalo je kao da pada projektil, a pored puta je ostao ogroman krater", istakao je Desantis, javlja Index.

Dodao je da su se djelovi aviona razletjeli na znatnoj udaljenosti. Fotografije sa mjesta nesreće prikazuju oštećenja na dijelu kolovoza i plamen na tlu.

Džim Rejnolds, portparol Međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom, potvrdio je da je riječ o privatnom avionu, ali nije mogao odmah da iznese pojedinosti o osobama koje su bile u njemu. Juče je u tom regionu padala obilna kiša, a Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na moguće poplave.

Evakuacija oko 600 ljudi

Žena koja radi u blizini mjesta nesreće izjavila je da je u tom području nestala struja i da je nije bilo oko dva sata nakon pada aviona. Vlasti okruga Palm Bič evakuisale su oko 600 ljudi iz obližnjeg naselja mobilnih kućica dok savezne službe istražuju uzrok nesreće. Put će ostati zatvoren do daljeg, saopštile su lokalne vlasti.

Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) poslaće tim koji će pomoći Nacionalnom odboru za bezbijednost saobraćaja (NTSB) u istrazi, najavio je ministar Dafi.