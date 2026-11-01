Privatni avion Learjet 60 srušio se na naselje i saobraćajnicu na Floridi.

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Privatni poslovni avion Learjet 60 srušio se u nedjelju poslije podne u mjestu Grinakrs u okrugu Palm Bič na Floridi, pri čemu je život izgubilo više lica, saopštile su nadležne službe, uz napomenu da tačan broj stradalih još nije zvanično utvrđen.

Prema izvještajima lokalne televizijske stanice Si-Bi-Es 12 (CBS12), dvomotorni mlaznjak pao je oko 13.00 časova po lokalnom vremenu direktno na Militari trejl, jednu od najfrekventnijih saobraćajnica u tom dijelu okruga. Sam udar letjelice o tlo izazvao je snažnu eksploziju i požar, a detonacija se čula kilometrima unaokolo.

ÚLTIMA HORA Se produce un accidente aéreo en West Palm Bleach, Florida, tan poderoso que la gente le confundió con un dron.Se trataba de un Learjet 60 que volaba de Austin a las Bahamas con 9 personas a bordo.El avión se desintegró en segundos tras la colisión. https://t.co/61Fj6z96Ji — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon)November 1, 2026

Uvidom u vazduhoplovne registre utvrđeno je da je letjelica u vlasništvu kompanije „LR60271 LLC“ sa sjedištem u Vilmingtonu u saveznoj državi Delaver. Podaci platforme Flightradar pokazuju da je avion poletio iz Ostina u Teksasu, a krajnje odredište bili su mu Bahami.

Američki mediji prenose da je letjelica neposredno prije konačnog pada zakačila krošnju drveta i pokidala električne vodove, poslije čega se srušila na zonu sa montažnim stambenim objektima. U vatrenoj stihiji jedan stambeni objekat je u potpunosti izgorio, na samom kolovozu formirao se krater, dok je u okolnim naseljima došlo do prekida u snabdijevanju strujom.

Vatrogasno-spasilačka jedinica okruga Palm Bič okarakterisala je ovaj događaj kao nesreću sa masovnim žrtvama, potvrdivši da ima više smrtnih ishoda. Za sada nije objavljeno koliko se tačno putnika i članova posade nalazilo u letjelici, niti ima li nastradalih među stanovnicima na zemlji, uz podsjećanje da ovaj tip aviona obično može primiti do devet osoba.

Kancelarija šerifa okruga Palm Bič saopštila je da vodi intenzivnu istragu o okolnostima pada aviona. Saobraćaj na trasi Militari trejl obustavljen je u oba pravca, dok je vozačima upućen apel da koriste alternativne pravce. Uzroci koji su doveli do pada letjelice i dalje se utvrđuju.