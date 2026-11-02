Poginulo devet osoba u padu aviona na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvor: X/@BNONews/Printscreen

Avion sa devet osoba se srušio danas u naselju Palm Bič na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama i svih devet osoba je poginulo u padu aviona, piše "CNN". Nadležne službe pokrenule su hitnu istragu.

Avion je pao blizu ulice Militari Trejl, između bulevara Kresthejven i 10. sjeverne avenije. Avion je za svega jedan minut spustio visinu za oko 8.200 metara iz zasad nepoznatog razloga.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews)November 1, 2026

Zasad nije poznat uzrok tragedije. Na društvenim mrežama već su se pojavili strašni snimci pada aviona.

Saobraćaj je u ulici u kojoj je avion pao obustavljen do daljeg. Svih devet osoba koje su bile u avionu su poginule.