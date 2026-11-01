Super El Ninjo u Pacifiku jača i utiče na vremenske obrasce u Sjevernoj Americi, dok Evropa bilježi suprotan trend sa toplijim temperaturama.

Izvor: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Super El Ninjo u Pacifiku nastavlja da jača, uz prognozu da će polako dostići vrhunac krajem decembra, na putu da postane najjači El Ninjo u više od 70 godina. Njegov uticaj je sada jasno vidljiv u atmosferi, sa preoblikovanom cirkulacijom koja počinje da diktira vremenske obrasce iznad Sjeverne Amerike.

Novembarske prognoze već izgledaju slično prošlim snažnim El Ninjo epizodama iznad Sjeverne Amerike. Međutim, Evropa započinje mjesec sa obrascem koji je potpuno suprotan onome što smo viđali tokom ranijih novembara sa El Ninjom, piše Severe Weather.

Iznad Evrope vidimo da ove godine donose trend niskog vazdušnog pritiska nad Sjevernim Atlantikom, koji se pruža preko čitave sjeverne Evrope, uz greben visokog pritiska iznad južne polovine. To kontinentu donosi toplije temperature, sa izuzetkom sjeverozapada, sjevera i jugoistoka.

Prognoza za početak novembra

Temperaturni odgovor prati prelazak na izraženije sjeverno do sjeveroistočno strujanje. To u prvoj trećini novembra donosi temperature ispod prosjeka u sjeverozapadne, centralne i južne krajeve.

Prognozira se više padavina na krajnjem jugu i jugoistoku kontinenta usljed oblasti niskog pritiska u tom regionu.

Sredina novembra

Temperaturne i padavinske anomalije u ovom periodu pokazuju hladniji i vlažniji trend u južnim i jugoistočnim delovima, uslovljen sjevernim strujanjem iz oblasti niskog pritiska. Uticaj El Ninja na Evropu je znatno manje postojan.

Kraj novembra

I dalje će biti prisutna zona niskog pritiska nad sjeveroistokom i istokom, koja stvara hladnije sjeverno strujanje. To se odražava na temperaturni trend za kraj novembra: hladnije strujanje ka jugoistoku i toplija vazdušna masa koja prodire preko zapadno-centralnih djelova.

Ulazak u zimu i prognoza za decembar

Mjesečni obrazac prosjeka za decembar takođe pokazuje anomaliju pritiska bližu prošlim snažnim El Ninjo epizodama. Oblast niskog pritiska koja se razvija na Atlantiku i severozapadnoj Evropi, stvarajući izraženije zapadno do jugozapadno, blaže strujanje ka kontinentu.

(MONDO)