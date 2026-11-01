Djeca u Njemačkoj pronašla metalne igle i magneta u slatkišima za Noć vještica, a policija istražuje pokušaj napada.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Djeca u njemačkim državama Tiringiji i Rajni-Palatinatu otkrila su metalne igle i magnete u svojim slatkišima sakupljenim u Noći vještica, ali srećom, niko nije povrijeđen, prenose danas njemački mediji.

Policija istražuje slučaj zbog pokušaja teškog napada, piše njemački list "Bild".

U Vincingerodeu, u Tiringiji, djeca su otkrila metalne igle u svojim slatkišima dok su ih odmotavala, a policija vjeruje da su igle namjerno postavljene tamo da bi se djeca povrijedila, prenosi agencija Tačno.

Za sada je nejasno ko je distribuirao slatkiše sa opasnim predmetima.

I u Apenhajmu, u Rajni-Palatinatu, dogodila se slična situacija za Noć vještica - dječak od devet godina je pažljivije pogledao svoje bombone i otkrio dva mala magneta, svaki prečnika oko dva milimetra, na bomboni. Njegova majka je upozorena objavom na Instagramu i zamolila je sina da provjeri bombone prije nego što ih pojede.

Policija sada pokušava da otkrije ko stoji iza ovih opasnih otkrića za Noć vještica, pošto još uvijek nije jasno iz kojih kuća su došli ovakvi slatkiši.

Roditeljima se stoga savjetuje da češće provjeravaju poslastice svoje djece.

Slična šokantna otkrića su se dešavala i ranije - 2025. godine, majka u Kilu je pronašla žilete među slatkišima svoje djece za Noć vještica, podsjeća "Bild".

(MONDO)