Rafinerija NORSI u Kstovu navodno je napadnuta dronom, prema izvještajima ukrajinskih medija.

Izvor: @CrimeanVoyager/X

Velika ruska rafinerija nafte u Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, navodno je bila meta napada dronom tokom noći 1. novembra, prema navodima ukrajinskog portala Kijev independent.

Telegram kanali „Exilenova+“ i „Supernova+“ objavili su izvještaje i videosnimke navodnog napada na rafineriju NORSI, odnosno „Lukoil-Nižegorodorgsintez“.

Medij Kijev independent nije mogao odmah da potvrdi ove navode.

Kstovo Oil Refinery is on fire.Ukrainian long-range sanctions. No delays. No excuses. Just results. https://t.co/5dTb5jPhy8 — UAVoyager (@CrimeanVoyager)November 1, 2026

Rafinerija NORSI je četvrta po veličini rafinerija nafte i drugi najveći proizvođač benzina u Rusiji, sa godišnjim kapacitetom prerade od oko 15–17 miliona tona sirove nafte. Pored toga, proizvodi bitumen, kao i dizel i avionsko gorivo koji se koriste za podršku ruskim vojnim snagama.

Postrojenje se nalazi na približno 800 kilometara od granice sa Ukrajinom.

One of Russia's largest oil refineries was reportedly attacked - the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod region.The refinery processes around 17 million tonnes of oil annually (~340,000 barrels per day), making it Russia's fourth-largest by processing capacity.Locals are already reporting lines at gas stations. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)November 1, 2026

Ukrajina je ovo postrojenje gađala više puta, uključujući potvrđeni udar 26. avgusta koji je izazvao veliki požar, nakon čega je NORSI privremeno obustavio rad zbog pretrpljene štete.

(MONDO)