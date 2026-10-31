Broj umrlih od ebole u DR Kongu premašio je 5.000, uz više od 10.350 zaraženih.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo) premašio je 5.000, sa ukupno više od 10.350 potvrđenih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo javnog zdravlja, higijene i socijalne zaštite.

U saopštenju se navodi da je od početka epidemije u DR Kongu zabilježen ukupno 10.351 potvrđen slučaj i 5.026 smrtnih slučajeva, sa stopom smrtnosti od 48,6 odsto.

Trenutna epidemija ebole počela je 15. maja u DR Kongu i Ugandi. Ugandske vlasti su 28. jula objavile da je epidemija u zemlji završena.

Svjetska zdravstvena organizacija je ovo potvrdila 25. avgusta. U susjednoj Keniji, prvi slučaj ebole potvrđen je 6. oktobra, podsjeća TASS.

Pacijent je bio kenijski državljanin koji je ranije živeo u DR Kongu. Stigao je u Najrobi preko Ugande 3. oktobra i preminuo 5. oktobra. Zaključno sa 19. oktobrom, u Keniji je otkriveno ukupno osam slučajeva.