U Poljskoj je eskalirao sukob oko Ustavnog suda. Nakon suspenzije rukovodstva, policija je obezbijedila zgradu, a opozicija optužuje vladu Donalda Tuska za državni udar.

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U Poljskoj je eskalirao dugogodišnji sukob oko Ustavnog suda. Nakon suspenzije njegovog rukovodstva, policija je raspoređena ispred zgrade suda, dok je predsjednik Karol Navrocki prekinuo posjetu inostranstvu i hitno se vratio u Varšavu. Opozicija optužuje vladu Donalda Tuska za pokušaj državnog udara, dok premijer svoje postupke opisuje kao obnavljanje vladavine prava, piše ukrmedia.news.

Kako je počela kriza Ustavnog suda

Sukob datira iz 2015. godine, kada je na vlast došla stranka Pravo i pravda (PiS) Jaroslava Kačinjskog. Nova parlamentarna većina imenovala je sudije Ustavnog suda, od kojih su neka mjesta već bila zakonito popunjena od strane prethodnog saziva Sejma. Stranka je zatim sprovela niz pravosudnih reformi, zbog čega su se poljske vlasti suočile sa kritikama Evropske unije.

Evropski sud za ljudska prava je 2021. godine utvrdio da je došlo do nepravilnosti pri imenovanju jednog od sudija ovog suda. Sud je zaključio da je učešće nezakonito imenovanog sudije prekršilo pravo podnosioca predstavke da njegov slučaj sasluša sud osnovan na zakonu.

Tokom osam godina vladavine PiS-a, Ustavni sud je potpao pod snažan politički uticaj ove stranke, što je postalo jedan od glavnih uzroka sukoba Poljske sa evropskim institucijama.

Zašto Tusk i Navrocki ne mogu da postignu dogovor

Po povratku na vlast 2023. godine, Donald Tusk je obećao da će obnoviti nezavisnost pravosuđa i poništiti efekte reformi prethodne vlade. Međutim, nova administracija naišla je na otpor predsjednika Karola Navrockog, koji podržava politički tabor PiS-a.

Parlament je 2026. godine izabrao osam novih sudija Ustavnog suda. Navrocki je odbio da primi zakletvu od petoro njih, navodeći sumnje u proceduru imenovanja i ispunjavanje utvrđenih uslova od strane kandidata.

Uprkos tome, sudije su položile zakletvu u parlamentu, ali je rukovodstvo suda odbilo da im dozvoli da preuzmu svoje dužnosti. Evropski sud za ljudska prava je prethodno zatražio da se za četvoro novoizabranih sudija ne sprečava obavljanje dužnosti.

Šta se dogodilo ispred suda u Varšavi

Sudija Ana Korvin-Pjotrovska je 30. oktobra najavila privremenu suspenziju predsjednika Ustavnog suda Bogdana Svjenčkovskog i njegovog zamjenika Bartlomeja Sohanjskog.

Nakon toga, pristalice opozicije okupile su se ispred zgrade, dok je policija pojačala obezbjeđenje objekta. Policija je objasnila da je njihovo prisustvo posljedica prijava o mogućoj prijetnji sudijama i osoblju suda.

Svjenčkovski i predstavnici PiS-a opisali su suspenziju kao nezakonitu i optužili vladu za "državni udar".

U noći 31. oktobra, predsjednik Navrocki se vratio u Varšavu. Stigao je do suda, gdje je izbilo koškanje dok se probijao u zgradu, a nakon toga je izjavio da je narušen ustavni poredak.

Istovremeno, zakonitost smene rukovodstva suda izazvala je kontroverze čak i među pravnicima koji su ranije kritikovali pravosudne reforme PiS-a.

Tusk insistira na tome da njegova vlada djeluje u cilju obnavljanja vladavine prava i nezavisnosti sudova. Opozicija, međutim, smenu rukovodstva suda smatra nezakonitim miješanjem izvršne vlasti u rad pravosudnog organa.