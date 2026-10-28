Koalicioni blok Benjamina Netanjahua osvojio je 56 mandata, dok je opozicija Gadija Ajzenkota pala na 48, saopštila je Centralna izborna komisija Izraela.
Koalicioni blok premijera Benjamina Netanjahua dostigao je 56 poslaničkih mandata, dok je opozicioni blok na čelu sa Gadijem Ajzenkotom pao na 48 mandata, pokazuju najnoviji podaci koje je u srijedu objavila Centralna izborna komisija Izraela.
Prema objavljenim procjenama, arapske stranke Raam i Zajednička lista (Joint List) zajedno osvajaju 16 poslaničkih mjesta u Knesetu.
Najnovije prebrojavanje glasova pokazalo je da tri politička subjekta nisu uspjela da pređu izborni cenzus od 3,25 odsto.
Ispod praga potrebnog za ulazak u parlament ostale su stranke Rezervisti – Ekonomska partija (Reservists-Economic Party), Narod Izraela (People of Israel) i Haredi javnost (Haredi Public).
S obzirom na to da je za formiranje stabilne većine u Knesetu, koji broji 120 mjesta, potreban najmanje 61 poslanik, konačni ishod i dalje zavisi od završnog prebrojavanja i postizbornih pregovora. Oba bloka su ranije izjavila da odbijaju saradnju sa arapskim strankama, ali bez njh ni jedni ni drugi ne mogu do vlasti.