Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao je danas u Jerusalimu i tom prilikom pozvao sve građane da u što većem broju izađu na birališta i iskoriste svoje biračko pravo.

Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao je danas zajedno sa suprugom Sarom na biračkom mjstu u Jerusalimu, a potom pozvao građane Izraela da izađu na izbore.

"Izađite i glasajte", poručio je Netanjahu na hebrejskom, prema saopštenju njegovog kabineta, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski premijer upozorio je danas na, kako tvrdi, visoku izlaznost arapskih birača na jugu Izraela i optužio aktiviste arapske stranke Ra'am da pokušavaju da utiču na ishod izbora.

U video-poruci upućenoj biračima njegove stranke Likud, Netanjahu je rekao da arapski birači na jugu zemlje "jure na birališta" i naveo da "pokušavaju da nam ukradu izbore", misleći na trojicu aktivista stranke Ra'am koji su uhapšeni zbog sumnje na podmićivanje birača.

"Ovo je ozbiljno. Ovo je krivično djelo. Stići će do svakog pojedinca. Upozoreni ste", poručio je Netanjahu.

On je tvrdio da je izlaznost arapskih birača u pustinjskoj oblasti Negev znatno veća nego među jevrejskim stanovništvom. Netanjahu je pozvao pristalice Likuda da izađu na glasanje i poručio da ne odustaju od glasanja zbog odmora ili drugih aktivnosti.

"Nema plaže, nema roštilja, svi izlaze da glasaju za Likud", rekao je izraelski premijer, javlja agencija Tačno.

On je upozorio da je, kako je naveo, "budućnost jevrejske države" na kocki i ocijenio da bi pobjeda "opozicionih cionističkih i arapskih stranaka dovela do kraja jevrejske države kakva danas postoji".

Centralna izborna komisija Izraela saopštila je prethodno da za sada nema dokaza o sistematskom manipulisanja glasačkim listićima, uprkos prijavama više političkih stranaka o navodnim nepravilnostima na biračkim mjestima širom zemlje.

Vidi opis Netanjahu pozvao građane da izađu na izbore: "Nema plaže, nema roštilja, svi izlaze da glasaju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yair Palti / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Katrine Dige Houmoeller / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

U saopštenju komisije navodi se da trenutno nema pokazatelja o sistematskom falsifikovanju glasačkih listića i da se na pojedinačne prijave reaguje odmah.

Više stranaka prijavilo je navodne nepravilnosti, uključujući nedostajuće ili oštećene glasačke listiće i druge sumnje na pokušaje ometanja izbornog procesa. Među njima su stranke Gadija Ajzenkota, Naftalija Beneta, Avigdora Libermana i Mansura Abasa.

Izborna komisija pozvala je građane da informacije o izborima prate putem njenih zvaničnih kanala.

U odvojenom incidentu u Netanji, otac izraelskog vojnika Itaja Čena, koji je ubijen tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, verbalno je napadnut ispred biračkog mesta.

Rubi Čen, koji je držao fotografiju svog sina, suočio se sa biračem koji ga je više puta nazvao "izdajnikom" i upućivao mu uvrjedljive gestove, prenijeli su izraelski mediji.

U Izraelu se danas održavaju parlamentarni izbori, prvi od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, na kojima oko 7,3 miliona građana sa pravom glasa odlučuje o 120 poslanika Kneseta i političkoj budućnosti Netanjahua.

Birališta su otvorena od 7 do 22 časa po lokalnom vremenu, a ankete predviđaju krajnje neizvjesnu borbu između Netanjahuovog bloka i opozicije koju predvodi bivši načelnik Generalštaba Gadi Ajzenkot.