Prve izlazne ankete u Izraelu pokazuju da Likud vodi pojedinačno, dok opozicija Gadija Eisenkota osvaja više mandata. Nijedan blok nema sigurnu većinu od 61 poslanika.

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Prve izlazne ankete nakon zatvaranja birališta u Izraelu pokazuju da bi stranka Likud premijera Benjamina Netanjahua mogla ostati najveća pojedinačna politička snaga u parlamentu, ali je ishod izbora i dalje potpuno neizvjestan.

Prema projekciji izraelskog Kanala 12, Likud osvaja 24 poslanička mjesta, dok njegov glavni politički protivnik Gadi Eisenkot sa strankom Yashar osvaja 22 mandata. Istovremeno, prema projekciji Kanala 11, opozicioni blok predvođen Eisenkotom osvaja više poslaničkih mjesta u odnosu na Netanjahuovu koaliciju.

Uprkos tome, u ovom trenutku nema jasnog izbornog pobjednika, s obzirom na to da nijedan od dva suprotstavljena bloka nema osiguranu većinu od 61 poslanika u Knesetu, koji broji ukupno 120 mjesta.

Rekordna izlaznost i uloga manjih stranaka

Birališta širom Izraela zvanično su zatvorena u 22 časa po lokalnom vremenu, nakon izbornog dana koji je protekao u znaku rekordnog odziva birača.

Ovi izbori smatraju se presudnim za političku budućnost premijera Netanjahua, čija se vladajuća koalicija, prema ranijim anketama, suočava s mogućim gubitkom parlamentarne većine. Birači koji su se u trenutku zvaničnog zatvaranja birališta našli u redovima ostvarili su zakonsko pravo da glasaju, potvrdila je izraelska izborna komisija.

Izlazne ankete predstavljaju početne procjene raspodjele mandata, a ne zvanične rezultate. Konačna raspodjela mjesta mogla bi u velikoj mjeri zavisiti od uloge manjih i arapskih stranaka, što će biti ključno za formiranje buduće vlade. Prvi zvanični prebrojani glasovi očekuju se tokom noći.