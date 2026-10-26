Kijev je pozdravio ishod glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima u Beogradu, istakavši zahvalnost na dosadašnjem poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine i spremnost za dalje jačanje bilateralnih odnosa.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X povodom ishoda vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, navodeći da pobjeda Studentske liste predstavlja novo poglavlje u istoriji zemlje i izrazivši spremnost za nastavak saradnje.

"Došlo je do promjena u Srbiji - pobjeda Studentske liste. I ovo je jasno novo poglavlje u istoriji zemlje i njenog naroda. Želimo Srbiji uspjeh, stvaran razvoj i tople odnose sa evropskom zajednicom", naveo je ukrajinski predsjednik u svojoj poruci.

Zelenski se u objavi osvrnuo i na dosadašnje odnose dvije zemlje, izrazivši zahvalnost na stavu Beograda prema teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine.

"Mi u Ukrajini zahvaljujemo Srbiji na poštovanju našeg naroda, naše države i naše nezavisnosti. Uvijek slavimo naša zajednička dostignuća – sve što jača naša društva i pruža ljudima više mogućnosti. Spremni smo da nastavimo sa širenjem naše saradnje i neka se ostvare sve lijepe nade naroda Srbije!", poručio je Zelenski.

There have been changes in Serbia – a victory of the Student List @studentblokade. And this is clearly a new chapter in the history of the country and its people. We wish Serbia success, real development, and warm relations with the European community. We in Ukraine thank Serbia for respecting our people, our state, and our independence. And we always celebrate our shared achievements – everything that strengthens our societies and gives people more opportunities. We are ready to continue expanding our cooperation, and may all the good hopes of the people of Serbia come true! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)October 26, 2026

Podsjetimo, na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji pobedila je Studentska lista. Prema preliminarnim rezultatima i procjenama, lista je osvojila većinu sa oko 2,2 miliona glasova, što joj donosi između 135 i 140 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini. Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila je oko 1,72 miliona glasova, odnosno oko 105 mandata, dok su cenzus prešle još samo pojedine stranke nacionalnih manjina. Izlaznost na izborima iznosila je 69,7 odsto.