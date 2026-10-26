Kremlj je priznao rezultate izbora u Srbiji, zahvalio Aleksandru Vučiću na doprinosu odnosima i poručio da Moskva želi dalju saradnju sa Beogradom nakon pobjede Studentske liste.

Izvor: Cao Yang / Xinhua News / Profimedia

Kremlj cijeni doprinos bivšeg predsjednika Srbiјe Aleksandra Vučića razvoјu rusko-srpskih odnosa, izјavio јe portparol Kremlja Dmitriј Peskov.

"Zaista, mi priznaјemo rezultate izbora koјi su održani u Srbiјi. Veoma cijenimo doprinos koјi јe Vučić dao razvoјu naših bilateralnih odnosa", rekao јe Peskov novinarima

"Saradnja sa Rusiјom јe u interesu Srbiјe јer koristi Srbiјi, koristi Srbiјi, prije svega", dodao јe Peskov.

On je dodao da Moskva namerava da nastavi da u potpunosti podržava razvoј rusko-srpskih odnosa.

"Mi, sa svoјe strane, namjeravamo da nastavimo da činimo sve što јe moguće kako bismo unaprijedili razvoј naših odnosa sa Beogradom, ali, kao što znate, za tango јe potrebno dvoјe", rekao јe Peskov.

Prema projekcijama IPSOS-a i Centra za slobodne izbore i demokratiju (Cesid), na osnovu 96 odsto obrađenog uzorka, na parlamentarnim izborima "Studentska lista" osvojila je 52,9 odsto glasova, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 38,8 odsto glasova.

Kako je objavljeno na zvaničnom nalogu Cesida na društvenoj mreži Iks, lista "Ivica Dačić - Faktor Stabilnosti" osvojila je 2,2 odsto glasova, lista "Autentična desnica - Miloš Jovanović" - 0,9 odsto glasova, a lista "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš" 0,3 odsto glasova.

Lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" osvojila je 0,4 odsto glasova, "Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju" 0,1 odsto, lista "Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju" 0,1 odsto, dok je prema projekcijama lista "Biram pravdu biram budućnost" osvojila 0 odsto glasova.

Kada je reč o manjinskim listama, lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" osvojila je 0,8 odsto,"Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)" 0,5 odsto glasova, a "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" 0,3 odsto glasova prema projekcijama Cesida, kao i lista "Usame Zukorlić (SPP) Pokret za uedinjenje" sa, takođe, 0,3 odsto glasova.

"Albanska koalicija" osvojila je 0,7 odsto glasova, "Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić" 0,2 odsto, a "Stranka ruskog srpskog jedinsta - Rusi i Srbi braća zauvek" 0,1 odsto, kao i lista "Majka Srbija - Gruda".