Svjetski mediji izvještavaju o istorijskom preokretu na izborima u Srbiji. Aleksandar Vučić je priznao poraz, dok je pobjedu nakon dugih protesta odnio studentski pokret, označivši pad SNS-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mediji širom sveta pod oznakom hitno prenijeli su vijest o preliminarnim izbornim rezultatima u Srbiji. Bi-Bi-Si navodi da je nosilac liste SNS-a Aleksandar Vučić priznao poraz i da je pobjedu odnijela lista studentskog pokreta. Francuski Figaro ističe rekordnu izlaznost na biralištima, dok njemački Dojče vele naglašava značaj za budući politički sistem Srbije, kao i odnose sa Briselom, Moskvom i Pekingom.

Glavna poruka koja se večeras izdvaja iz izvještavanja stranih medija jeste da izbori u Srbiji predstavljaju veliki politički preokret i najozbiljniji poraz Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke posle više od decenije dominacije.

Prema izvještajima stranih medija, Vučić je priznao izborni poraz, dok je Studentska lista osvojila većinu poslaničkih mjesta prema preliminarnim procjenama.

Međunarodni mediji ove izbore ne predstavljaju samo kao smjenu političke većine, već i kao ishod višemjesečnih protesta, nezadovoljstva korupcijom i pitanja demokratskog funkcionisanja institucija.

Rojters studentski pokret vidi kao novu političku snagu. Posebno se naglašava da je pokret nastao iz protesta uspio da okupi širu grupu građana i osvoji izbornu podršku bez klasične partijske strukture.

Gardijan ističe da je rezultat važan i za EU, jer otvara pitanja vladavine prava, demokratskih standarda i budućeg odnosa Beograda sa Briselom, Moskvom i Pekingom.

Takođe, izbore predstavlja kao krupan politički preokret posle dvije godine studentskih protesta. Posebno ističe da je pokret uspeo da u izbornu pobjedu pretvori nezadovoljstvo koje je počelo posle pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Juronjuz nalašava značaj za budući politički sistem Srbije, a Dojče vele i Al Džazira društvene uzroke krize i rizike koji prate promjenu vlasti.

(RTS/MONDO)