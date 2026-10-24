Ukrajinske bespilotne letjelice izvele su rekordan napad na rusku industrijsku zonu daleko iza linije fronta, gdje su pogodile proizvodne pogone hemijskog giganta "Omski kaučuk".

Izvor: printscreen X

Dronovi su u subotu napali hemijsku fabriku Omski kaučuk u ruskom gradu Omsku i izazvali požar. Postrojenje se nalazi otprilike 2.500 kilometara od ukrajinske granice, piše Ukrajinska pravda.

Ukrajinska OSINT zajednica Exilenova+ objavila je video-snimak napada, a incident je potvrdio i guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko. Prema informacijama analitičara, udar je izazvao veliki požar u industrijskoj zoni fabrike. Prvi podaci ukazuju na pogotke u blizini dva proizvodna pogona.

"Prvi izvještaji na osnovu geolokacije upućuju na pogotke blizu jedinica D-3, gdje se proizvodi metil tert-butil etar, i jedinice D-5", stoji u njegovoj objavi.

BREAKING: massive fire has broken out at the Omsky Kauchuk petrochemical plant in Omsk, Russia, following a Ukrainian drone attack, nearly 2,500 km from the front line.The facility is one of Russia’s leading producers of synthetic rubber and industrial chemicals, including phenol, acetone, and isopropyl alcohol. It also manufactures MTBE, a key component used in high-octane gasoline production.The plant produces approximately 500,000 tonnes of petrochemical products annually. — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)October 24, 2026

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Ukrajinska pravda je ranije izvijestila da je u subotu ujutru pogođena i fabrika Toljatijakaučuk u gradu Toljatiju u Samarskoj oblasti. I tamo su nakon napada zabilježeni eksplozija i požar.

Dan ranije, 23. oktobra, napadnuta je glavna proizvodna zgrada fabrike Proton-Elektroteks u Orelu. Riječ je o postrojenju sa punim proizvodnim ciklusom koje izrađuje optoelektronsku opremu i uređaje.